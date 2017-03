Ma trận từ các con của một ông bầu

Hải Phòng đến vòng 22 mới được giao chỉ tiêu vô địch Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng mới được lãnh đạo tỉnh giao chỉ tiêu phải vô địch. Hải Phòng đang ở vào thế bị các đội bóng của bầu Hiển bủa vây nhưng may mắn của họ trong bốn trận đấu cuối chỉ còn một trận khó nhất tiếp QNK Quảng Nam vòng 24. Ngoài ra, lượt 23 đá sân khách Cần Thơ hay sau đó gặp Long An (sân khách) và SL Nghệ An (sân nhà), thầy trò Trương Việt Hoàng có thể tự quyết số phận của mình. Tuy nhiên với lịch đấu bay ra bay vào những vùng khí hậu khác nhau của Hải Phòng trong bốn vòng đấu cuối cũng là một bất lợi không nhỏ. Việc Hải Phòng còn nuôi khả năng vô địch giúp cuộc đua năm nay thêm thú vị và kịch tính đến phút chót. TT