Mặc áo phông ủng hộ Suarez, Liverpool bị chỉ trích nặng nề

Nhưng hành động trên của đội bóng thành phố Cảng đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ các cầu thủ da màu khác.

Tiền đạo người Uruguay đã bị FA đưa ra án phạt cấm thi đấu 8 trận và nộp phạt 40,000 bảng do hành vi phân biệt chủng tộc với hậu vệ Evra của Manchester United. Hiện Suarez đã đệ đơn kháng cáo lên FA. Nhằm thể hiện sự ủng hộ với người đồng đội, các cầu thủ Liverpool đã mặc trên mình những chiếc áo phông có in hình, tên và số áo (7) của Suarez ngay trước khi trận đấu với Wigan đêm thứ Tư vừa rồi chính thức bắt đầu. Động thái này được cho là để ủng hộ Suarez trong việc kháng cáo và chống lại những lời chỉ trích “phân biệt chủng tộc”, “gian lận” mà các CĐV Wigan nhằm vào Suarez đêm thứ Tư vừa rồi. Tuy nhiên, sự ủng hộ có phần thái quá của Lữ đoàn đỏ dành cho Suarez đã khiến một vài cầu thủ da màu cảm thấy tức giận. “Quan điểm của Liverpool về vấn đề với Suarez khiến tôi kinh ngạc...Liệu Man Utd có in áo hình Evra ngay bây giờ??? Đúng là đã có những vấn đề được làm lùm xùm và lớn hơn cả thi đấu bóng đá”, tiền đạo Jason Roberts của Blackburn mỉa mai Liverpool trên Tweeter. Cựu hậu vệ Man Utd và Cộng hòa Ireland, Paul McGrath cũng tỏ ra rất thất vọng trước hành vi của các cầu thủ Liverpool. “Là một cựu cầu thủ bóng đá có nhiều kinh nghiệm về vấn đề phân biệt chủng tộc, tôi thấy buồn trước hành động của các cầu thủ Liverpool. Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nếu họ mặc áo phông chống phân biệt chủng tộc”. Trong khi bị nhiều người lên án và chỉ trích hành vi ủng hộ thái quá cho Suarez, HLV Kenny Dalglish của Lữ đoàn đỏ khẳng định các cầu thủ đội bóng thành phố Cảng chỉ đơn giản đã thể hiện sự ủng hộ và lòng tôn trọng với người đồng đội. Trong một động thái khác, nếu kháng án với FA không thành, Suarez thậm chí sẽ bị phạt nặng hơn. Theo Kinh Vân (Bongdaso)