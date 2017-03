Mặc lệnh cấm, CĐV SL Nghệ An vẫn đầy sân Thống Nhất

Lệnh cấm đến sân Thống Nhất cho đến hết giải đối với CĐV SL Nghệ An mà Ban kỷ luật và BTC đưa ra nghe có vẻ to, chứ thực tế đã từng bị người trong giới nhận xét là đòn giơ cao đánh khẽ.

Bởi, sau trận đấu với Sài Gòn XT ở lượt đi, đội bóng xứ Nghệ chỉ còn 1 trận đấu trên sân Thống Nhất ở mùa giải 2012 là trận gặp Navibank SG tối nay (28/7). Thế nên, nói trắng ra, đấy chỉ là lệnh cấm CĐV SL Nghệ An đến sân Thống Nhất 1 trận.

Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm ấy của Ban kỷ luật, CĐV SL Nghệ An vẫn ngồi đầy sân Thống Nhất, vẫn vô tư đồng thanh cổ vũ cho đội mình, vẫn làm khó các lực lượng làm nhiệm vụ và vẫn ném vật cứng xuống đường piste, vì họ có những chiêu lách luật.

CĐV SL Nghệ An vẫn có mặt trên sân Thống Nhất cổ vũ đội nhà

Thậm chí, từ khoảng 16h00 chiều, vài chục CĐV SL Nghệ An, đa phần là những người còn rất trẻ đã chạy xe máy vòng vòng quanh các tuyến đường xung quanh sân Thống Nhất, bấm còi và hò hét inh ỏi, làm náo động khu vực xung quanh sân, nhất là ở đường Nguyễn Kim, trước khán đài A.

Và để lách lệnh cấm của BTC giải cũng như Ban kỷ luật, các CĐV SL Nghệ An dù vẫn mặc áo vàng – màu áo truyền thống của CLB, nhưng họ gỡ phần logo trên áo ra, cũng như không sử dụng áo có in dòng chữ SL Nghệ An.

Đến nước này thì BTC sân cũng đành bó tay và thế là gần 3.000 fan của đội bóng xứ Nghệ vẫn hiện diện ở khán đài D sân Thống Nhất, nhuộm vàng rực một góc sân.

Ngay trước giờ bóng lăn, cảnh sát đã phải đuổi một số CĐV quá khích ở khán đài này khỏi sân, nhằm làm hạ hỏa những cái đầu nóng, có khả năng châm ngòi cho các hành động không hay.

Cũng phải nói thêm rằng, ở giữa đám đông liên tục hò hét như vậy, không phải CĐV nào của đội bóng xứ Nghệ cũng giữ được bình tĩnh. Nhất là khi mà Trọng Hoàng bên phía SL Nghệ An bị trọng tài Nguyễn Đức Vũ truất quyền thi đấu ở phút 72, nhiều CĐV SL Nghệ An còn ném cả vật cứng xuống đường piste, gây khó khăn cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Chưa có sự cố đáng tiếc xảy ra, nhưng qua cách CĐV SL Nghệ An lách luật để hiện diện đầy trên sân Thống Nhất, có thể thấy nhiều lúc lệnh cấm của Ban kỷ luật cứ như là trò đùa.

Theo Kim Điền (Dân trí)