Malaysia lo lắng, chủ nhà lạc quan

Đảm bảo an ninh cho đội khách và cổ động viên Malaysia Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ cho biết công tác an ninh trên sân Mỹ Đình đã được siết chặt nhằm tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra, đồng thời ngăn chặn nạn không vé vào sân như ở giải U-19 vừa qua. Ông Gụ còn cho biết VFF phối hợp với sân Mỹ Đình tổ chức đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội khách lẫn CĐV Malaysia vì đây là lệnh. Để tỏ lòng hiếu khách, phía Việt Nam cũng chuẩn bị banderole với dòng chữ “Chào mừng các CĐV Malaysia đến Việt Nam” và banderole này sẽ được treo ngay chính diện khán đài. Ông Gụ cho biết: "Chúng tôi còn tính sử dụng banderole này bằng tiếng Anh và cả tiếng Malaysia". NH Thái tử Malaysia Tengku Abdullah, đồng thời là chủ tịch LĐBĐ Malaysia, gửi thư xin lỗi đến LĐBĐ VN Trong lá thư trên, thái tử Malaysia nói rằng ông rất buồn và ngượng ngùng bởi sự cố bạo lực do một bộ phận CĐV vô trách nhiệm của Malaysia đối với CĐV Việt Nam. Ông cũng khẳng định Malaysia sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết để lôi những kẻ quá khích ấy ra trừng trị. Liên quan đến vụ việc trên, cảnh sát Malaysia đã công bố hình ảnh 12 kẻ tham gia tấn công CĐV Việt Nam. Một thành viên của cơ quan cảnh sát Malaysia nói rằng những kẻ quá khích gây sự cố trên đã chuẩn bị rất cụ thể và lực lượng cảnh sát Malaysia hy vọng nhanh chóng tìm ra những kẻ quấy rối và trừng trị thích đáng. ĐT