Man City - Chelsea: Chống “hàng nhái”

Nhưng có một sự thật đã sớm được phơi bày: Màu xanh Man City nhạt hơn màu xanh Chelsea...

Quyền lực màu xanh

Năm năm sau khi Roman Abramovich đổ tiền vào Chelsea và biến đội bóng này trở thành một quyền lực lớn ở cả Champions League lẫn Premiership, một đội bóng khác, cũng mặc chiếc áo màu Xanh truyền thống như Chelsea, được mua bởi các siêu tỉ phú Ả-Rập, được bơm tiền dữ dội với mục tiêu giống hệt Chelsea - Abramovich. Đó chính là Man City, với hoài bão sau chỉ một vài năm sẽ đủ sức “phủ xanh thế giới bóng đá”.

So về tiền bạc, Abramovich chẳng thể đọ được với giới quý tộc Abu Dhabi. Nhưng xét về mức độ đầu tư, Đế chế Chelski vẫn trên đỉnh Premiership, với hơn 500 triệu bảng được tỉ phú người Nga bơm vào để nâng tầm đội bóng suốt 6 năm qua. Người Ả-Rập đến Man City muộn hơn, nhưng cũng đã kịp móc hầu bao hơn 200 triệu bảng chỉ trong 1 năm qua. So với Chelsea, The Citizens vẫn kém, nhưng hơn đứt M.U, Arsenal và thậm chí cả Liverpool.





Quả thật, Chelsea và Man City đã thiết lập thành công một gọng kìm tiền bạc, đủ để hủy diệt mọi sự kháng cự hay vùng lên của phần còn lại tại Premiership. Khắp nơi đều nói đến khủng hoảng tài chính, nhưng tại Stamford Bridge hay City of Manchester thì không. Từ sức mạnh tài chính, The Blues và The Citizens đã thiết lập được một cách tương đối ưu thế lực lượng, tạo đà vươn lên trở thành những “quyền lực màu Xanh” trong lòng nước Anh.

Chỉ có một The Blues

Có điều gì đó rất giống với Chelsea, trong các bước đường đi lên của Man City. Bởi họ cùng mặc áo Xanh, cùng bỗng nhiên đổi đời với túi tiền không đáy của các ông chủ ngoại quốc, và hơn nữa, cùng hô vang khẩu hiệu “phủ xanh thế giới bóng đá”. Nhưng thực tế, Man City không thành công nhanh như Chelsea.

Đây đã là năm thứ hai Man City được sống trong vương giả nhưng họ vẫn chỉ loanh quanh ở đấu trường quốc nội. Ngay tại đấu trường quốc nội, M.C cũng chưa chứng tỏ được uy quyền từ những thương vụ đầu tư đắt giá, khi chỉ đứng thứ Bẩy trên BXH (kém Chelsea 14 điểm) với chuỗi 7 trận hòa liên tiếp.

Nguyên nhân dẫn đến thành tích không được như ý của Man City có rất nhiều, từ sự thiếu ăn khớp của một tập thể toàn sao đến năng lực cầm quân của HLV Mark Hughes... Song trên hết, M.C không có đẳng cấp và bản lĩnh của một “ông lớn”, như M.U, Arsenal hay chính Chelsea - đối thủ của họ ở trận này.

Bởi thế, vẫn biết sẽ có một đội hình siêu khủng nghênh đón Chelsea tại City of Manchester, nhưng ít người tin M.C sẽ có điểm, nói gì đến cơ hội chiến thắng. Sau những cuộc thanh trừng Big Four, giờ là lúc The Blues quét nốt “hàng nhái” The Citizens - kẻ cũng mặc áo màu Xanh, nhưng nhạt hơn màu Blues rất nhiều.

Thông tin xung quanh

Man City: Khả năng ra sân của Petrov còn bỏ ngỏ.

Chelsea: Bosingwa, Kalou chấn thương. Carvalho trở lại.

Chelsea toàn thắng 8 trận tại Premiership (5 mùa) gần nhất trước Man City, ghi tới 19 bàn thắng và để thủng lưới đúng 1 bàn. Tính cả lịch sử Premiership, Man City đã gặp Chelsea 24 lần, trong đó thắng 2, hòa 4 và thua tới 18 trận.

Đội hình dự kiến

Man City (4-4-2): Given, Richards, Lescott, Toure, Bridge, Wright-Phillips, Barry, De Jong, Robinho, Tevez, Adebayor

Chelsea (4-4-2): Cech, A.Cole, Terry, Carvalho, Ivanovic, J.Cole, , Essien, Obi-Mikel, Lampard, Drogba, Anelka

Dự đoán: Chelsea thắng 2-1

(Theo báo Bóng Đá)