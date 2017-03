Man City chiêu mộ Neymar: Kiểu chơi của nhà giàu

Có thể nói, Manchester City là CLB giàu có và chịu chơi nhất trên thị trường chuyển nhượng những năm trở lại đây. Kể từ sau khi tỷ phú Sheikh Mansour tới sân Etihad, tiền chẳng bao giờ là nỗi lo ngại của The Citizens. Với tham vọng biến Man xanh thành thế lực mới trên bản đồ bóng đá thế giới, ông chủ Sheikh Mansour không tiếc tay chi tiền để The Citizens chiêu mộ tân binh. Chơi ngông có tiếng trên thị trường chuyển nhượng ít năm qua nên Man City đương nhiên chẳng thể bỏ lỡ chân sút đang nổi đình nổi đám người Brazil, Neymar. Tuy nhiên, trong thương vụ này, The Citizens sẽ phải cạnh tranh cùng nhiều đối thủ “xương xẩu”: Barcelona, Real Madrid và Chelsea. Nhằm chiếm ưu thế trong cuộc đua sở hữu Neymar, The Citizens được cho là đã gửi tới CLB Santos lời đề nghị trị giá 70 triệu euro. Số tiền trên đang gây sửng sốt thị trường chuyển nhượng. Bởi lẽ CLB Brazil trước đây đã vòi số tiền rất cao cho Neymar nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức khoảng 50 triệu euro. Với bản thân Neymar, Tây Ban Nha là mảnh đất được yêu thích hơn xứ Sương mù. Tuy nhiên CLB Santos lại đang đặt vấn đề tiền nong lên hàng đầu. Theo thông tin được tờ Express đăng tải, Santos đang phải dừng hoạt động của đội tuyển bóng đá nữ và đội tuyển bóng đá trong nhà vì thiếu kinh phí (phần nhiều đã dùng để trả lương cho Neymar). Trong bối cảnh đó, khả năng Man City chiêu mộ thành công Neymar bằng tiền “khủng” hoàn toàn có thể xảy ra. Theo Kinh Vân (Bongdaso)