Man City đã biết sợ... tiêu tiền?

Dzeko vừa cập bến City of Manchester với giá 27 triệu bảng

Hôm qua, UEFA chính thức ban hành quy chế Financial Fair Play (tạm gọi là “Cạnh tranh tài chính lành mạnh”) sẽ bắt đầu áp dụng từ mùa giải tới. Trong đó, nội dung chính là khuyến cáo các CLB phải hạn chế chi tiêu, đẩy mạnh kinh doanh để tiến tới tự sống bằng bóng đá. Với quy chế mới này, các đại gia quen đốt tiền của bóng đá châu Âu như Chelsea hay Man City sẽ phải tìm cách đáp ứng được đòi hỏi cân bằng tài chính rất gắt gao nếu không muốn bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế của UEFA kể từ mùa giải 2014/2015.



Trong số những ông lớn vẫn còn đang mải miết trên con đường mua sắm, Man City là đội đáng phải báo động nhất. Siêu CLB của Premiership vừa có thêm tân binh Edin Dzeko trị giá 27 triệu bảng, đưa đội hình của Man Xanh hiện tại thuộc vào hàng đắt giá và tốn kém quỹ lương nhất thế giới. Năm tài chính vừa qua, M.C lỗ 121 triệu bảng, vượt quá xa yêu cầu của UEFA và nếu tính thêm cả Dzeko nữa, con số lỗ trong năm tài chính tới đây của họ có thể sẽ còn cao hơn nhiều nữa, chủ yếu do quỹ lương cầu thủ ngày một phình ra.



Man City sẽ có giải pháp? Ngay lúc này, đội chủ sân City of Manchester chưa công bố lộ trình cụ thể. Tuy nhiên, giới chủ của M.C đã có cam kết trực tiếp với chủ tịch UEFA, Michel Platini, là sẽ tôn trọng và thực thi quy chế.



Từ đại bản doanh của Man City, HLV Roberto Mancini tuyên bố Edin Dzeko là mắt xích còn thiếu duy nhất trong sơ đồ mà ông coi là hoàn hảo với Man Xanh. Theo chiến lược gia người Italia, từ giờ trở đi M.C sẽ thận trọng hơn trên thị trường chuyển nhượng. Đã qua rồi giai đoạn Man City đổ cơn mưa tiền để xây dựng đội hình khi mỗi kỳ chuyển nhượng mua về 6-7 cầu thủ. Mùa Hè tới, có thể M.C vẫn mua sắm. Nhưng số lượng tân binh của họ sẽ giảm đi đáng kể.



Phải chăng ADUG tiếc tiền? Phải chăng Man City đã sợ chi tiêu? Không hề có chuyện ấy. Nhưng M.C cũng đã học được bài học từ cách đầu tư của nhiều đại gia khác trong đó có Chelsea. Giờ là lúc tiền phải đẻ ra tiền, với các kế hoạch kinh doanh, tài trợ… cần phải được đẩy mạnh để đội bóng có thể giảm bớt tình trạng bội chi. Còn ngay mùa Đông này, việc thanh lọc đội hình để giảm bớt quỹ lương cũng sẽ là bước đi rất quan trọng trong kế hoạch của Man Xanh.



Quy chế tài chính mới của UEFA :

Tổng số tiền lỗ 3 mùa từ 2011/12-2013/14 không quá 37,4 triệu bảng.

Tổng số tiền lỗ 3 mùa tiếp theo cho đến mùa 2016/17 không quá 24,9 triệu bảng.

Các dự án đầu tư cho SVĐ, đào tạo trẻ không tính vào khoản lỗ hàng năm.

Chế tài của UEFA:

Thấp nhất là cảnh cáo và cao nhất là loại khỏi các giải đấu quốc tế.



Theo Huy Nam (Bongdaplus)