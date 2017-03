Man City đang tiến rất gần tới Edin Dzeko

Dzeko vốn là mục tiêu săn đuổi của The Citizens trong suốt thời gian qua. Trong kì CN mùa Hè, mặc dù phía CLB đến từ nửa xanh thành Manchester rất quyết tâm nhưng Wolfsburg không đồng ý bán ngôi sao trụ cột của mình nên đội bóng vùng Eastlands đành chuyển hướng sang chiêu mộ Mario Balotelli từ Inter Milan. Tuy nhiên, The Citizens không vì thế mà từ bỏ thương vụ với tiền đạo người Bosnia. Được biết, đại diện của Edin Dzeko đã được Man City mời tới tham quan trung tâm luyện tập của CLB đồng thời theo dõi trận derby với đội bóng láng giềng Man Utd tại City of Manchester hôm thứ Tư vừa qua (10/11). Giới thạo tin dự đoán, mức giá mà Wolfsburg chịu nhả Dzeko sẽ rơi vào khoảng 40 triệu bảng. Đây là một con số không hề nhỏ, nhưng đổi lại, Dzeko là một tiền đạo tài năng và tuổi đời còn rất trẻ. Nếu Man City thành công trong việc chiêu mộ Dzeko trong kì CN mùa Đông tới thì cũng đồng nghĩa với khả năng, tiền đạo người Togo, Emmanuel Adebayor sẽ không còn chỗ đứng tại City of Manchester. Kể từ đầu mùa giải, Adebayor luôn bày tỏ thái độ không hài lòng với HLV Mancini khi không được ra sân thường xuyên. Được biết, sau khi cuộc đại chiến với Man Utd kết thúc, Adebayor đã rất căng thẳng với chiến lược gia người Italia khi ông chỉ tung Emmanuel vào thay thế Tevez khi mà trận đấu đã bước sang những phút bù giờ cuối cùng. Trong bối cảnh gánh nặng ghi bàn đang tập trung lên đôi vai Tevez, việc Man City chiêu mộ một chân sút đẳng cấp là rất cần thiết cho tham vọng bá Vương của mình. Tờ Telegraph cũng tiết lộ, vị thuyền trưởng của The Citizens đang nỗ lực hối thúc GĐ Thể thao Brian Marwood cùng GĐĐH Garry Cook nhanh chóng đưa ra quyết định chi tiền để có được chữ kí của Edin Dzeko ngay trong khi TTCN mùa Đông mở cửa vào tháng 1 tới. Theo Thiên Linh (Bongdaso)