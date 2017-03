Man City được "núi tiền" nếu vô địch Premier League

Mỗi cầu thủ Man City sẽ nhận được khoản không nhỏ nếu vô địch Premier League

Man City đang dẫn đầu Premier League với 86 điểm/37 trận, bằng M.U nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ. Chỉ cần đánh bại QPR trên sân nhà Etihad cuối tuần này, thầy trò HLV Roberto Mancini sẽ chính thức đăng quang sau 44 năm dài chờ đợi.



Để khích lệ tinh thần các cầu thủ, BLĐ Man xanh quyết định thưởng ngay cho mỗi cầu thủ 250.000 bảng trong trường hợp giành chức vô địch Premier League. Khả năng Man City đăng quang là rất lớn bởi sân nhà Etihad vốn là “pháo đài” bất khả xâm phạm của The Citizens ở mùa giải năm nay (thắng 17, hòa 1). Theo Daily Star, tổng số tiền thưởng nóng của ông chủ Sheikh Mansour lên tới 4,5 triệu bảng.



Ở một diễn biến khác, theo điều tra Man xanh vẫn chưa phải đội bóng có quỹ lương phình to nhất thế giới. Hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha là Barca và Real vẫn đang dẫn trước “thiếu gia mới nổi” Man City.

Theo Huyền Vũ (Bongdaplus)