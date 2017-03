Man City giành Thiago Silva với Barcelona

Với túi tiền không đáy, The Citizens đang muốn chiêu mộ những tên tuổi sáng giá bậc nhất làng túc cầu giáo. Mới đây đến hậu vệ ngôi sao Thiago Silva thuộc biên chế AC Milan rơi vào tầm ngắm của HLV Mancini. Mặc dù vậy, The Citizens sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong thương vụ này. Hiện Barcelona cũng đang muốn có Silva trong khi AC Milan tỏ ra rất quyết tâm trong việc giữ ngôi sao của mình. Cụ thể, Gã khổng lồ xứ Catalan đã trả giá cho hậu vệ 27 tuổi người Brazil nhưng bị nhà đương kim vô địch Serie A từ chối. AC Milan đã đưa ra tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào cho hậu vệ ngôi sao Thiago Silva. Mặc dù vậy, The Citizens sẽ không từ bỏ cơ hội có được Silva “thứ hai” (Man City hiện đang sở hữu David Silva, tiền vệ xuất sắc người Tây Ban Nha) trước khi tự đưa ra lời đề nghị của mình. Với túi tiền không đáy, HLV Mancini tự tin có thể khiến AC Milan thay đổi suy nghĩ và sẽ gửi lời hỏi mua hậu vệ người Brazil trong mùa Hè tới. Hiện ở AC Milan, Thiago Silva đang rất được lòng các CĐV. Người hâm mộ đội bóng sọc đỏ đen thậm chí còn tung hộ hậu vệ này như một Franco Baresi mới. Theo Kinh Vân (Bondgaso)