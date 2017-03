Man City hỏi mua Rooney với giá cực khủng

Ngay sau đó, cả HLV Alex Ferguson lẫn tiền đạo Rooney đều đã lên tiếng bác bỏ những thông tin trên, khẳng định mối quan hệ giữa 2 người vẫn vô cùng tốt đẹp.

Mặc dù vậy, tờ Sunday Mirror Sport khẳng định, giữa Sir Alex và Rooney vẫn luôn tồn tại những bất hòa vô hình không thể xóa bỏ. Nên biết, cả hai đều có chung 1 “tật xấu” là vô cùng nóng tính.

Chính bởi vậy, HLV Mancini đang theo dõi sát sao động thái ở sân Old Trafford. Theo Sunday Mirror Sport, chiến lược gia người Italia chỉ chờ ngọn lửa bốc lên giữa Sir Alex và R10 để nhảy vào cuộc. Nếu HLV và chân sút chủ lực của Quỷ đỏ có mâu thuẫn, The Citizens ngay lập tức sẽ chính thức gửi lời hỏi mua tiền đạo người Anh. Số tiền Man City chịu chi cho thương vụ này sẽ lên tới con số chóng mặt: 60 triệu bảng.

HLV Mancini hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin vào thương vụ này. Hồi tháng 10 năm 2010, chính Rooney từng dọa sẽ rời Man Utd tới The Citizens. Tiền đạo người Anh khi đó chê Quỷ đỏ thiếu tham vọng chinh chiến và chất lượng đội hình.

Man Utd đã thuyết phục được Rooney ở lại bằng 1 bản HĐ mới kèm mức lương khủng: 200,000 bảng/tuần. Sau đó, Quỷ đỏ vô địch giải đấu cao nhất nước Anh lần thứ 19, đoạt ngôi Á quân Champions League và chiêu mộ nhiều cái tên ưu tú như thủ thành De Gea, hậu vệ Phil Jones…

Nhưng ở thời điểm hiện tại, Man Utd lại đang tỏ ra hụt hơi trước The Citizens (kém Man City 3 điểm trên BXH Premier League) và nhận liên tiếp những trận thua “thảm” trước Blackburn hay Newcastle. Chính bởi vậy, khả năng một lần nữa Rooney “chê” Quỷ đỏ để chạy theo tiếng gọi đồng tiền của The Citizens là hoàn toàn có thể xảy ra. Nên biết, không chỉ có tiền, The Citizens giờ đây còn rất mạnh. Đội bóng này đã từng hạ gục Quỷ đỏ tới 6-1 ngay tại sân Old Trafford ở lượt đi Premier League vừa rồi.