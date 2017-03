Man City không được thi đấu do thời tiết xấu

Với việc Chelsea sảy chân trước West Brom, còn Arsenal phải thi đấu với MU thì Man City đang được trông đợi sẽ giành chiến thắng trước Sunderland để có thể vươn lên ngôi đầu bảng. Tuy nhiên thầy trò Pellegrini đã không thể thực hiện điều đó khi mà trận đấu giữa họ với Sunderland bất ngờ phải hủy bỏ do điều kiện thời tiết bất thường.

Trận đấu giữa Man City và Sunderland đã bị hoãn lại

Việc phải hoãn trận đấu này là điều không may mắn với Man City, bởi lịch thi đấu sắp tới của đội bóng này khá dày đặc khi mà họ vẫn còn tham dự đủ cả 4 đấu trường, và như thế việc phải bố trí thêm một trận đá bù cũng sẽ trở thành gánh nặng cho đoàn quân của Pellegrini. Mặt khác việc không được thi đấu cũng sẽ khiến Man City giậm chân ở vị trí thứ 3, họ mất cơ hội leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng.

Một tuyên bố Man City cho hay: “Man City có thể xác nhận rằng trận đấu tối nay so với Sunderland đã bị hoãn lại do điều kiện thời tiết đặc biệt và không ngừng xấu đi.



“Sự an toàn của tất cả mọi người từ trong sân, xung quanh đến việc đi lại rất phức tạp và không thể được đảm bảo . Quyết định này được thực thi bởi các nhân viên an ninh và cảnh sát Greater Manchester. Các nhà quản lý, các quan chức của trận đấu hiểu và ủng hộ quyết định này”.



Không chỉ trận đấu giữa Man City và Sunderland bị hoãn mà vòng 26 Premier League còn có thêm trận đấu giữa Everton và Crystal Palace cũng bị hủy bỏ bởi cảnh sát vùng Merseyside cũng xác định rằng trận đấu không thể diễn ra do gió quá mạnh.

Câu lạc bộ chủ nhà thông báo trên Twitter: “Trận đấu chơi tối nay đã bị hủy bỏ bởi các công trình xây dựng bị phá hủy dẫn đến vấn đề an toàn”. Theo lời khuyên của cảnh sát thì tại khu vực gần sân vận động nhiều công trình xây dựng đã bị gió mạnh tàn phá dẫn đến việc mất an toàn cho người hâm mộ tới sân cho nên trận đấu đã nhanh chóng bị hoãn lại.

Một số tuyến đường xung quanh sân Goodison Park đã bị đóng cửa do gió lớn quét qua, nhiều công trình xây dựng đang bị tàn phá nặng nề bởi ảnh hưởng của gió mạnh. Ở Anh hiện tại nhiều khu vực đang phải đối diện với sự tàn phá của bão và nhiều nơi đang phải đối diện những cảnh báo về lũ lụt.

Theo Phù Sa (Dân Trí / Y!)