Man City: Mang Barca tới đây!

Man City chiến thắng Villarreal - Ảnh Getty



Thất bại ở Allianz Arena khi ấy gắn liền với vụ lùm xùm không chịu khởi động của Carlos Tevez. Nhưng ở thời điểm hiện tại, ít người thèm quan tâm đến tiền đạo hay hờn dỗi và gây rối này, bởi Man City đang đá quá tốt mà không cần đến anh. Không Tevez, Man City thắng liên tiếp 7 trận trên mọi đấu trường, ghi đến 27 bàn. Các chân sút Dzeko, Aguero và Balotelli thay nhau nổ súng, trong khi Samir Nasri và David Silva là những chân chuyền hàng đầu Premier League.



Quan trọng hơn, chiến thắng 3-0 tại El Madrigal khiến các đội bóng lớn ở châu Âu sẽ phải nhìn họ bằng một con mắt khác. Hai tuần trước, dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng Man City phải rất chật vật mới giành được chiến thắng sát nút 2-1 trước Villarreal, nhờ pha phản lưới nhà của Marchena và bàn quyết định vào phút bù giờ của Sergio Aguero.



Nhưng đó là thời điểm mà rất nhiều cầu thủ Man City ra sân với cái đầu hướng về Old Trafford, với trận derby được trông đợi nhất trong nhiều năm qua. Còn ở thời điểm hiện tại thì khác. Old Trafford đã là nơi họ viết lên lịch sử với chiến thắng theo kiểu tennis. El Madrigal chẳng còn mang đến áp lực gì đáng kể, một phần vì đội chủ nhà đã gần như tuyệt vọng sau 3 trận toàn thua, một phần vì Man City đang quá mạnh mẽ và hưng phấn. Đó là lý do chiến thắng lần này nhàn nhã hơn hẳn hai tuần trước. Man City cầm bóng đến 65%, tung sút gấp đôi đối phương (10-5), trong khi Villarreal hầu như chỉ biết chống đỡ, với số lần phạm lỗi vượt trội (16-7).



Trong thế bị dồn vào đường cùng, những nỗ lực của "Tàu ngầm vàng" đã khiến Man City trải qua hơn nửa hiệp đầu khá loay hoay. Nhưng cũng giống như ở Premier League, một khi đội bóng của Mancini phá vỡ thế bế tắc, thì họ sẽ không chịu dừng lại. Khả năng gây áp lực cực lớn của bộ tứ David Silva - Yaya Toure, Samir Nasri - Balotelli khiến đội bóng Tây Ban Nha không thể trụ vững thêm nữa. Đặc biệt, Yaya Toure đã chơi một trận cực hay trong vai trò hộ công, với những pha xâm nhập vòng cấm nguy hiểm bằng sải chân dài và khéo léo. Cú đúp của anh được thực hiện theo hai cách khác nhau: bàn thứ nhất đơn giản, nhưng cực kỳ chính xác, bàn thứ hai thể hiện độ dẻo của đôi chân, vốn chẳng ăn nhập gì với vóc dáng cồng kềnh.



Và tất nhiên, Man City không chỉ có anh. Balotelli, như thường lệ, vẫn lạnh lùng trước chấm 11m và đã có bàn thắng thứ 7 sau 7 trận gần nhất. Trong khi đó, dù không ghi bàn, nhưng cả Nasri và Silva đều có vai trò cực kỳ quan trọng trong những đường lên bóng.



Thử thách cuối cùng: San Paolo



Mancini vẫn khá khiêm tốn khi nhận định rằng trận đấu sắp tới ở Napoli sẽ diễn ra rất khó khăn. Ông cũng chẳng hề khách sáo. Đối thủ mà Man City vừa đánh bại thiếu đến 6 cầu thủ, trong đó có những trụ cột như Marcos Senna, Giuseppe Rossi và Nilmar. Còn Napoli, đội bóng từng cầm chân họ 1-1 tại Etihad sẽ khó chơi hơn nhiều. Sau lượt trận thứ 4, Man City đang tạm chiếm lợi thế trong cuộc đua cá nhân với đội bóng nước Ý, nhưng nếu họ sảy chân ở San Paolo thì nguy cơ bị loại là rất cao. Lý do: ở lượt trận cuối, Man City sẽ phải tiếp Bayern trong khi Napoli chỉ phải gặp Villarreal, vốn đã tan tành hy vọng.



Để giữ đôi chân trên mặt đất sau khoảng thời gian thăng hoa, Man City sẽ phải giữ được một sự tập trung nhất định. Tháng Mười một sẽ là khoảng thời gian họ "giải quyết dứt điểm" vòng bảng Champions League, để tiếp tục tập trung cho màn bứt tốc ở đấu trường trong nước. Đặc biệt, chuyến làm khách đến sân San Paolo sẽ xen vào giữa hai trận đấu cực kỳ quan trọng tại Premier League, gặp Newcastle, và Arsenal. Việc phân phối sức lực để không bị hụt hơi cũng là một vấn đề rất cần phải tính đến.



Thật may là ở thời điểm hiện tại, Man City là CLB sở hữu đội hình giàu chiều sâu bậc nhất ở Premier League. Đúng với danh nghĩa của một dải thiên hà, Mancini có thể bố trí hai đội hình khác biệt hoàn toàn với đầy đủ các ngôi sao, mà sức mạnh không hề thua kém nhau là mấy, để phục vụ cho tham vọng ở cả hai đấu trường. Man City đã và đang thống trị Premier League mùa giải này, giờ là lúc chinh phục châu Âu.

7 Quên thất bại tại Munich đi! Kể từ đó đến nay, Man City đã giành 7 chiến thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, và ghi đến 27 bàn thắng, trung bình gần 4 bàn/trận.

7 Đó cũng là số bàn thắng mà Mario Balotelli đã ghi được cho Man City ở 7 trận đấu gần nhất, đạt hiệu suất 1 bàn/trận.

51 Với trận thắng 3-0 trước Villarreal, hàng công của Man City đã vượt qua cột mốc 50 bàn thắng ở mùa giải này, kém cỗ máy tấn công Barcelona vỏn vẹn 1 bàn.

Theo Tuấn Cương (TT&VH)