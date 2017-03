Man City muốn “cướp” Vidic của M.U

Để lôi kéo tuyển thủ Serbia, The Citizens sẵn sàng trả cho anh mức lương gấp đôi so với con số 90.000 bảng mà cầu thủ này đang hưởng tại Old Trafford.

Từ lâu, Vidic đã tỏ ra không hài lòng ,vì lương của anh thấp hơn rất nhiều so với Wayne Rooney và Rio Ferdinand dù những đóng góp của anh cho “Quỷ đỏ” không hề thua kém gì so với hai cầu thủ này.

Theo tờ Goal, nếu M.U không đồng ý tăng lương cho cựu cầu thủ Spartak Moscow, rất có thể anh sẽ cân nhắc lời đề nghị của đội bóng vùng Eastland.

Kể từ khi cập bến Old Trafford hồi năm 2006, Vidic đã cùng với Ferdinand tạo thành “lá chắn thép” trước khung thành của Edwin van der Sar. Mùa giải này, cầu thủ 29 tuổi đã thể hiện một phong độ rất ấn tượng và được Sir Alex Ferguson trao cho chiếc băng thủ quân.

Trong quá khứ, Manchester City đã từng bị đối thủ cùng thành phố từ chối khi họ đặt vấn đề mua Vidic. Tuy nhiên, đội bóng của Roberto Mancini sẽ tiếp tục cử người sang đàm phán với lãnh đạo M.U để chiêu chiêu mộ “số 15’ trong tháng 1-2011.

Theo Hữu Tuấn tổng hợp (Dân Việt)