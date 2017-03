Man City muốn nẫng tay M.U trong vụ "Rooney 2.0"

Jack Rodwell - tâm điểm của thị trường chuyển nhượng mùa Hè? (Nguồn: AP)

Đội chủ sân Old Trafford tưởng chừng đang rất thuận lợi để có được Jack Rodwell, sau khi ban lãnh đạo Everton lên kế hoạch để tài năng trẻ của mình ra đi ngay khi mùa giải này kết thúc, nhằm giải quyết những khó khăn về tài chính, cũng như thu về một khoản tiền để củng cố đội hình cho mùa giải sau.



Tuy nhiên, mong muốn hoàn tất nhanh chóng thương vụ "Wayne Rooney phiên bản 2" của Manchester United đang gặp phải những khó khăn nhất định đến từ đội bóng cùng thành phố là Man City.



Từ lâu, với sự đầu tư mạnh tay của các ông chủ người Arập, Man City đã khiến cho thị trường chuyển nhượng không ít lần biến động khi họ sẵn sàng đưa ra cái giá cao hơn gấp đôi so với các đội bóng khác để có được cầu thủ mà họ muốn, và lần này cũng không phải là ngoại lệ.



Trong một động thái mới nhất, đội chủ sân City of Manchester dường như lại khiến mọi người phải chú ý đến mình khi đưa ra cái giá rất cao với hy vọng "cướp hàng" của Manchester United.



Theo thông tin đăng tải trên imscouting.com, ban lãnh đạo Man City cho biết họ sẵn sàng chi tới 30 triệu bảng (gấp đôi so với cái giá 15 triệu bảng mà Manchester United đã đưa ra) để hỏi mua ngôi sao trẻ của Everton ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.



Ngoài cuộc nội chiến thành Manchester, Real Madrid hiện tại cũng đang rất muốn có Rodwell. Bằng chứng rõ ràng rất, đó chính là việc Jose Mourinho đã trực tiếp chỉ đạo các quan sát viên của mình đến xứ sở Sương mù để thu thập thông tin cũng như theo dõi trực tiếp phong độ cầu thủ này./.