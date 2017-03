Man City: Nhiều tiền mua tiên cũng được!

HLV Mancini đã giúp Man xanh đoạt vé Champions League

Sau tròn 3 năm với tổng đầu tư chỉ tính riêng cho chuyển nhượng lên đến hơn 400 triệu bảng, Man City đã bắt đầu bước vào mùa thu hoạch. Chức vô địch FA Cup vẫn còn phải chờ. Nhưng Top 4 Premiership thì đã thôn tính xong. Thành quả ấy cũng đồng nghĩa mùa tới, Manh xanh sẽ gia nhập Champions League.



Giá trị thực của đồng tiền



Khi ADUG mua Man City vào tháng 8/2008, họ không có ý trêu ngươi ai, chẳng muốn khoe khoang của cải, bất chấp có không ít luồng dư luận vào thời điểm đó chỉ trích dữ dội, coi Man City là một Chelsea mới, là đồ chơi của giới chủ giàu có.



ADUG đầu tư vào City of Manchester với thái độ rất nghiêm túc. Nó thể hiện qua việc liên tục tăng cường lực lượng, bổ nhiệm một nhà vô địch làm HLV trưởng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để đội bóng yên tâm hướng tới vinh quang. Từ trong hậu trường, giới chủ thực sự của Man City, cả BLĐ trên danh nghĩa, chẳng bao giờ xen ngang vào công việc của BHL. Đó là biểu hiện của một thái độ chuyên nghiệp. Và nó là tiền đề cho những chiến thắng.



Không được như Chelsea vốn đã có sẵn tiềm lực và vị thế, Man City cần nhiều thời gian hơn để đạt được mục tiêu giải cơn khát danh hiệu kéo dài vài thập kỷ, tiến tới đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn khác trong cuộc đua Premiership. Nhưng ngay ở năm thứ ba của triều đại ADUG, việc Man xanh lọt vào chung kết FA Cup và cán đích trong Top 4 Ngoại hạng trước 2 lượt trận là một thành quả vượt sự mong đợi.



Từ vị thế của một đội bóng trung bình, chỉ loanh quanh khu vực giữa BXH, 2 năm gần nhất, Man City đều đã lọt vào nhóm cạnh tranh Top 4 đến giai đoạn cuối cùng. Mùa trước, họ thất bại. Nhưng mùa này, bi kịch không lặp lại. Khi Man City đủ bản lĩnh vượt qua Tottenham trong một khoảnh khắc quyết định, người ta buộc phải công nhận thày trò Mancini đã có bước phát triển về chất.



Và chính bước phát triển về chất, thể hiện qua thành quả đạt được, đã khẳng định giá trị thực của dòng tiền khổng lồ mà ADUG đã đầu tư vào đội bóng. Sau Chelsea, đến lượt Man City phủ định quan điểm “tiền không phải là tất cả”. Nhìn vào sự thăng tiến của Man xanh, phải nói “nhiều tiền mua tiên cũng được!”.



Hướng tới "Đế chế Man City"



3 năm qua, bất chấp đã đầu tư đến hàng tỉ bảng vào mọi hạng mục của đội bóng, BLĐ Man City vẫn chưa một lần tuyên bố kết thúc tiến trình tái thiết. Lý do đơn giản ngoài sức mạnh tài chính không bao giờ là điều đáng bàn, còn bởi “đế chế Man xanh” vẫn chưa được định hình và vinh quang thì vẫn còn ngoảnh mặt.



Trong các cuộc họp cấp cao, giới lãnh đạo ở City of Manchester đều tuyên bố sẽ đầu tư cho đến khi Man City thành công ở đấu trường châu Âu mới tính chuyện giảm bớt hay dừng lại. Rào cản từ UEFA đúng là khiến Man xanh phải lưu tâm. Nhưng khi tiền được bỏ ra từ túi ADUG thay vì vay mượn, kiểu gì siêu đại gia của Premiership chẳng tìm được cách hợp thức hóa chuyện lỗ lãi.



Thế cho nên, ngay từ thời điểm này đã thấy Man City nói về chiến dịch tuyển quân sắp tới. Tăng thủ, giảm công và hoàn thiện lối chơi là ưu tiên hàng đầu. Hơn 1 tháng nữa, chiến dịch ấy sẽ bắt đầu. Và chờ xem, mùa sau, Man City sẽ ở đâu trên bàn cờ bóng đá Anh và lớn hơn là trên bình diện châu Âu?

Theo Huy Nam (Bongdaplus)