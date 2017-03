Man City phạt CĐV Quỷ đỏ

Hồi tháng 4 vừa qua, CĐV Quỷ đỏ, bất chất những quy định về luật an ninh sân bãi, đã không chịu ngồi xuống vị trí, mà đồng loạt đứng dậy cổ vũ cho đội nhà trong phần lớn thời gian trận đấu trong cuộc chạm trán giữa Man Utd và Man City tại City of Manchester mùa giải năm ngoái. Đặc biệt, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên với kết quả 1-0 nghiêng về phía nửa đỏ thành Manchester, các Manucian không chịu rời SVĐ ngay mà đứng dậy tạo thành những hàng rào người đỏ rực để ăn mừng chiến thắng của đội bóng con cưng. Điều này không những gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trên sân bãi, mà còn khiến CĐV của đối phương cảm thấy vô cùng khó chịu. Rất nhiều lời phàn nàn về hành động của NHM Quỷ đỏ đã được gửi đến BTC sân City of Manchester. Chính vì vậy, The Citizens đã quyết định sẽ giảm 10% lượng vé bán ra (trên tổng số 2.846 vé) dành cho CĐV M.U trong trận derby giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ này diễn ra tại Eastlands vào tháng 11 tới. Đại diện phía Man City cho biết, đây là mức phạt cảnh cáo dành cho các Manucian. Man xanh kiên quyết không có sự nhân nhượng nào đối với những hành động thiếu tôn trọng quy định về an ninh trên SVĐ. Điều đáng nói là không chỉ có Man City, một loạt các đội bóng khác như Sunderland, Bolton Wanderers và Tottenham Hotspur cũng sẽ áp dụng hình thức phạt này đối với CĐV M.U do họ nhận được quá nhiều lời phàn nàn về văn hoá cổ vũ có phần...quá khích của NHM Quỷ đỏ. BLĐ sân Old Trafford đang tích cực kêu gọi Manucian có sự thay đổi trong cách thể hiện tình yêu với đội nhà và không để sự việc trên tiếp tục tái diễn ảnh hưởng tới bộ mặt của Man Utd. Theo Nhật Minh (Bongdaso)