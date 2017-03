Man City quyết chiến với Real Madrid để có Rooney

Bộ đôi Rooney-Tevez sẽ tái xuất? (Nguồn: Reuters)

Trong những ngày qua, kể từ khi xuất hiện những trục trặc giữa huấn luyện viên Alex Ferguson và Rooney, ban lãnh đạo Real Madrid đã gần như ngay lập tức lên kế hoạch đưa tiền đạo này về sân Bernabeu.



Tuy nhiên, muốn có được chân sút số một của Manchester United, Real Madrid chắc chắn sẽ phải cạnh tranh rất quyết liệt với Man City. Bởi theo thông tin mới nhất, đội chủ sân City of Manchester cũng đã chính thức nhảy vào cuộc đua giành Rooney.



Và để thể hiện quyết tâm cũng như thành ý của mình trong thương vụ này, ban lãnh đạo "The Citizens" cho biết, họ đang lên kế hoạch đưa ra một cái giá "cực khủng" vào khoảng 85 triệu, cùng với mức lương lên đến 200.000 bảng/tuần với hy vọng có được sự đồng ý của Manchester United cũng như chân sút 25 tuổi này.



Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên, Man City bày tỏ mong muốn có Rooney. Năm 2008, tập đoàn Abu Dhabi của Sheik Mansour sau khi tiếp nhận Man City cũng đã lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo này song ở thời điểm đó, dù có tung số tiền nhiều hơn so với bây giờ cũng chưa chắc đã thành công bởi Manchester United sẽ không bao giờ đồng ý bán anh đi.



Còn với huấn luyện viên Roberto Mancini, kể từ khi lên nắm quyền thay cho Mark Hughes, ông chưa bao giờ đưa ra ý định muốn có Rooney.



Tuy nhiên, với những gì diễn ra ở thời điểm này, mọi chuyện có thể đã thay đổi tới 180 độ và có lẽ ông cũng đang muốn tái hợp Tevez-Rooney - bộ đôi từng có những năm tháng chơi rất ăn ý với nhau trong màu áo "Quỷ đỏ."



Hiện tại, chưa có bất cứ phản ứng nào từ phía Manchester United và Rooney, song Man City cho biết, họ đang rất tự tin vào sự thành công của thương vụ này./.

Theo Đỗ Huy (Vietnam+)