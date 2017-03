Man City soán ngôi đầu của Man Utd

Đội hình thi đấu

Man City:

Hart, Richards (K Toure 66), Kompany, Lescott, Clichy, Milner, Johnson (Hargreaves 77), Barry, De Jong, Y Toure (Silva 66), Balotelli.

Bàn thắng: Balotelli 28, Johnson 47, Kompany 52, Milner 71

Aston Villa:

Given, Hutton, Warnock, Dunne, Clark, Ireland (N'Zogbia 55), Delph (Albrighton 76), Petrov, Bent, Agbonlahor, Heskey (Bannan 63).

Bàn thắng:

Warnock 65

Suốt những vòng đấu gần đây, Man City luôn đạt kết quả không tồi nhưng vẫn chẳng đủ tốt bằng Man Utd. Bởi vậy, bảy vòng đấu trôi qua họ đều phải đứng sau gã hàng xóm cùng thành phố Manchester.Nhưng việc Man Utd chỉ có kết quả hòa 1-1 trên sân của Liverpool ở trận đấu sớm nhất vòng 8 đã mở ra cho Man City cơ hội vươn lên tiếm chiếm ngôi đỉnh bảng. Niềm tin càng có cơ sở khi đối thủ Aston Villa là đội từng bị Man City đánh bại 6 trong 7 cuộc đối đầu gần đây (nếu tính rộng ra là 10 trong 11 trận gần đây). Và dàn sao của đội chủ sân Etihad đã không bỏ phí thời cơ.Sau bàn mở tỷ số của Mario Balotelli trong hiệp một, Man City đã có thêm ba bàn thắng nữa trong hiệp hai nhờ công Adam Johnson, Vincent Kompany và James Milner để giành chến thắng ý nghĩa. Pha làm bàn duy nhất của Aston Villa được thực hiện bởi Stephen Warnock chỉ mang ý nghĩa danh dự.Huấn luyện viên Roberto Mancini gây bất ngờ khi cất David Silva, Edin Dzeko cũng như Samir Nasri trên băng ghế dự bị, và cắm một mình Balotelli ở phía trên trong một đội hình ra sân có phần thiên về phòng ngự. Trận này Sergio Aguero không thi đấu vì chưa bình phục chấn thương.Chính vì vậy đội chủ nhà xem chừng thiếu ý tưởng tấn công trong khoảng đầu trận, và cảm giác khó khăn trong khâu đột phá qua hàng thủ được tổ chức tốt của Aston Villa. Trên thực tế, đội khách là những người có cơ hội ăn bàn đầu tiên. Sau khi thoát qua Joleon Lescott, Gabriel Agbonlahor đã đi bóng vào cấm địa nhưng dứt điểm bất thành trước thủ thành Joe Hart.Cú sút bồi của Warnock lại đập trúng người khác văng ra ngoài. Dẫu vậy, đó là cơ hội gần như duy nhất của đội khách trong 45 phút đầu tiên, và họ sớm bị trừng phạt bởi một Balotelli đang có phong độ rất cao (ba trận gần đây trên mọi đấu trường, tiền đạo người Italy đều có bàn thắng). Sau một pha dứt điểm sạt cột và một cú sút bị thủ thành Shay Given cản phá, Balotelli đã thành công ở tình huống kết thúc thứ ba.Hàng thủ đội khách đã không hóa giải được quả phạt góc của Johnson để bóng đến chân Micah Richards rồi Balotelli trước khi vào lưới.Trước một đối thủ không có nhiều khả năng, Man City dễ dàng khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước và nhanh chóng tỏ vị thế cửa trên ngay sau giờ nghỉ. Sự thoải mái đến với họ còn một phần từ sự “tiếp tay” của Aston Villa.Phút 47, từ đường chuyền cầu may của Yaya Toure, hậu vệ Warnock của đội khách phá bóng hỏng tạo cơ hội cho Johnson dứt điểm tầm thấp qua người thủ thành Given.Chỉ 5 phút sau, tỷ số đã là 3-0 cho đội chủ nhà khi Kompany đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Johnson.Khoảng cách an toàn khiến Man City có phần chùng xuống. Một vài vị trí của họ còn có dấu hiệu lơi lỏng. Minh chứng rõ ràng là tình huống để Agbonlahor đi bóng rồi chuyền lên cho Warnock dứt điểm thành bàn phút 65. Đây là bàn thua đầu tiên Man City phải nhận trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này.Bàn thắng ấy khó có thể xem là hy vọng cho Aston Villa, nhưng nó cũng khiến các ngôi sao của Man City tập trung trở lại.Và lúc đó, họ lại trở nên hào hứng và thậm chí có bàn nâng tỷ số lên 4-1 nhờ cú dứt điểm một chạm của Milner phút 71. Cựu tiền vệ của Aston Villa không tỏ vẻ vui mừng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, nhưng chiến thắng thực sự đã nằm trong tay đội chủ nhà từ giây phút đó.Theo Doãn Mạnh (VNE)