Man City sử dụng 100 triệu bảng tấn công Quỷ đỏ

The Citizens sẽ thể hiện sức mạnh khủng khiếp của mình trước nhà đương kim vô địch Premier League bằng việc sử dụng hàng công gồm những siêu sao có giá trị tới 100 triệu bảng. Balotelli (trái) và Aguero (phải) là một phần trong hàng công 100 triệu bảng HLV Mancini muốn sử dụng để “đàn áp” bầy Quỷ Cụ thể, theo tờ Daily Mail số ra sáng nay đưa tin, David Silva, Sergio Aguero và Mario Balotelli sẽ là những cầu thủ đá cao nhất trong đội hình The Citizens. Với hàng công bao gồm những hảo thủ xuất sắc bậc nhất thế giới, chiến lược gia Mancini đang tỏ ra quyết tâm thi đấu đôi công cùng Quỷ đỏ, nhằm trở thành đội đầu tiên đánh bại Manchester United trên sân Old Trafford kể từ tháng Tư năm 2010 đến nay (lần cuối Quỷ đỏ thất bại trên sân nhà là trước Chelsea). “Cũng là quá tốt nếu chúng tôi có thể rời khỏi sân Old Trafford với 1 trận hòa. Mặc dù vậy chúng tôi sẽ không lâm trận với tâm lý đó”, HLV Mancini tiết lộ. “Man Utd và Man City ra sân để giành chiến thắng mọi trận đấu. Lần đầu tiên sau 1 khoảng thời gian rất dài, chúng tôi đứng đầu BXH và đó là động lực rất lớn”, Chiến lược gia người Italia tiếp. Trong khi Gã hàng xóm ồn ào lên kế hoạch tấn công vào sào huyệt của Quỷ đỏ thì HLV Alex Ferguson cũng không dự định thủ hòa. Chiến lược gia người Scotland nhiều khả năng sẽ tung ra sân những hảo thủ trên hàng công như Wayne Rooney, Javier Hernandez, Nani và Ashley Young. “Đây là một trong những thời điểm quan trọng của mùa giải. Chúng tôi luôn chấp nhận thách thức”, HLV Alex Ferguson khẳng định quyết tâm đánh bại The Citizens. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)