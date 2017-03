Man City trả giá đắt cho Community Shield

Chấn thương của Micah Richard nặng hơn chẩn đoán ban đầu

Chấn thương mắt cá chân mà hậu vệ người Anh gặp phải trong cuộc so tài vừa qua với Chelsea trên sân Villa Park nặng hơn nhiều so với chẩn đoán ban đầu. Thời gian Richards cần nghỉ để dưỡng thương không phải là 1 tuần.



“Với Micah, chúng tôi cứ nghĩ anh ấy chỉ bị đau nhẹ. Không ngờ anh ấy sẽ cần thời gian dưỡng thương lâu hơn nhiều. Có thể Micah sẽ phải ngồi ngoài sân 1 tháng vì chấn thương mắt cá chân này”, HLV Roberto Mancini thông báo.



Đây quả là tín hiệu chẳng tốt lành chút nào khi Premiership 2012/13 sẽ khởi tranh vào cuối tuần này. Họa vô đơn chí, thủ thành Joe Hart cũng đang bị đau lưng. Hart đã không thể triệu tập cùng ĐT Anh vì chấn thương này. Song Mancini trấn an các fan đội nhà rằng vấn đề với thủ thành số một trong đội hình Man Xanh không nghiêm trọng.



Dù sao thì Mancini cũng được an ủi nhờ phong độ ấn tượng của Carló Tevez, ngôi sao đã ghi 1 bàn rất đẹp mắt trong chiến thắng 3-2 trước Chelsea. Mancini tin rằng chân sút người Argentina sắp lấy lại phong độ đỉnh cao sau quá trình chăm chỉ luyện tập vừa qua.