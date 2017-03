Man United bất ngờ muốn có tài năng trẻ Nhật Bản

Trước khi mùa giải 2010-2011 diễn ra, ít ai có thể biết đến cái tên Shinji Kagawa. Tuy nhiên, kể từ khi ra nhập Borussia Dortmund, tiền vệ này đã ngay lập tức nổi lên như là một hiện tượng tại Bundesliga khi ghi tới 8 bàn thắng sau 17 lần ra sân góp phần không nhỏ giúp đội nhà đứng vững ngôi vị số một trên bảng xếp hạng.



Chính màn trình diễn ấn tượng ở giai đoạn lượt đi trong màu áo câu lạc bộ Dortmund đã giúp cầu thủ 21 tuổi người Nhật Bản này lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Alex Ferguson.



Theo thông tin đăng tải mới nhất trên tờ News of the World, ban lãnh đạo Manchester United đã sẵn sàng chi 15 triệu bảng với hy vọng đội bóng đang chơi tại Bundesliga "nhả" Shinji Kagawa về sân Old Trafford.



Với thương vụ này, huấn luyện viên Alex Ferguson rất hy vọng Kagawa sẽ trở thành cầu thủ châu Á thứ hai đóng góp cho thành công của Manchester United sau Park Ji-sung.



Hiện tại, các quan sát viên của Manchester United cũng đã có mặt tại Qatar để theo dõi màn trình diễn của Kagawa trong màu áo Đội tuyển Nhật Bản thi đấu ở Asian Cup 2011./.







Theo Đỗ Huy (Vietnam+)