Man United chi đậm xây lại đế chế

Nicolas Gaitan (phải) là mục tiêu Sir Alex đang rất khao khát

Vấn đề của M.U trải đều ở cả 3 tuyến, và điều đó có nghĩa là nếu sắm sửa, tốt nhất Sir Alex nên thực hiện một cuộc cách mạng kim tiền triệt để.



Trang mạng footballtransferleague.co.uk liệt kê ra ít nhất 10 mục tiêu M.U nên đưa về Old Trafford mùa Hè này, trong đó có không ít tên tuổi hứa hẹn sẽ ngốn sạch ngân quỹ của Quỷ đỏ.



Nicolas Gaitan (Benfica) là cái tên đang được nhắc tới nhiều nhất. Trang mạng Talksport.com khẳng định, Gaitan đang ở gần Old Trafford hơn bao giờ hết. Thỏa thuận thế này: M.U trả cho Benfica 20 triệu bảng, kèm thêm 2 ngôi sao Fabio cùng Macheda, và Gaitan sẽ thuộc về họ. Quỷ đỏ đã gật đầu. Bây giờ có lẽ chỉ còn chờ lễ ký kết hợp đồng.



Mục tiêu kế tiếp được nhắc tới là Leighton Baines (Everton) - một hậu vệ. Quá dễ nhận ra Patrice Evra đã sa sút đến nhường nào (ít nhất là về khả năng phòng ngự) trong mùa giải này. Baines là một sự thay thế hoàn hảo. Hơn nữa, mức giá của anh cũng khá mềm (khoảng 5-7 triệu bảng).



Tất nhiên, một mình Baines là chưa đủ để cứu cả hệ thống phòng ngự đã rệu rã của Qủy đỏ. Đó là lý do Sir Alex vừa quyết định điền thêm Jan Vertonghen (Ajax) vào danh sách cần sắm sửa. Vertonghen là mẫu hậu vệ cực kỳ đa năng. Nhưng ngặt nỗi, có quá nhiều đại gia Premiership đang quan tâm tới anh. Muốn thành công, Quỷ đỏ ít nhất phải chơi sang hơn Tottenham và Arsenal.



Cuối cùng là khâu tiền đạo. Berbatov, Macheda sẽ ra đi, Owen hết thời, Chicharito sa sút, Rooney không thể một tay gánh cả bầu trời. Nhu cầu bức thiết buộc Man United phải mua ít nhất một trung phong cắm điển hình, kiểu như Van Nistelrooy ngày xưa.



Có tới 4 mục tiêu được nhắc tới là Huntelaar (Schalke), Llorente, Iker Muniain (Bilbao) và Cavani (Napoli). Trong 4 cái tên này, Huntelaar xem ra khả thi hơn cả. M.U đưa ra 2 phương án cho Schalke chọn: 15 triệu bảng hoặc 12 triệu bảng kèm theo cặp Berbatov-Owen. Một tia hi vọng đang lóe lên khi mới đây, Huntelaar đã quyết định gác lại cuộc đàm phán thương lượng hợp đồng mới với Schalke đến sau EURO 2012.