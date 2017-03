Man United: Chưa hết nợ, chưa hết tội

Dù doanh thu của M.U tăng đều, nhưng đội bóng lại không được hưởng

So với quý trước, doanh thu 3 tháng đầu mùa giải này (từ tháng 9 đến 11) của M.U tăng tới 16,5%. Nhưng lượng tài chính dự trữ của CLB lại giảm mạnh, từ 86,7 triệu bảng trong mùa Hè xuống còn 65 triệu bảng.



Trong mùa Hè vừa qua, M.U đã bội chi tới 47,1 triệu bảng trên TTCN, với việc chỉ thanh lý vài cầu thủ giá rẻ như Obertan, O’Shea và Brown, nhưng lại mang về một loạt các ngôi sao trẻ sáng giá như Young, Phil Jones và De Gea. Tuy nhiên, việc chi mạnh tay trên TTCN không phải là nguyên nhân khiến cho M.U nghèo đi. Chi phí ấy đã được bù đắp gần hết sau hợp đồng tài trợ trị giá 40 triệu bảng mới ký với tập đoàn chuyển phát DHL. Vấn đề vẫn nằm ở khối nợ khổng lồ của nhà Glazer từ nhiều năm qua.



Nhà Glazer đã sử dụng 28 triệu bảng để mua lại trái phiếu họ đã phát hành, nghĩa là một hình thức trả nợ. Và đó không phải chi phí duy nhất liên quan đến nợ nần. Mặc dù việc phát hành trái phiếu đã giảm nợ của M.U xuống còn 83,5 triệu bảng, nhưng trong 3 tháng vừa qua, CLB vẫn phải trả tới 10 triệu tiền lãi cho số nợ này.



Và đó là lý do khiến CĐV M.U tức giận, đặc biệt là khi đội bóng của họ đang xếp thứ 2 trên BXH với 5 điểm kém hơn Man City. Theo MUST (hội CĐV chính thức của M.U), việc nhà Glazer đem quá nhiều tiền đi trả nợ và trả lãi khiến cho đội hình của Sir Alex chưa được đầu tư đúng mức. Còn việc M.U tăng doanh thu, theo họ không phải là công của các ông chủ Mỹ: “Doanh thu tăng dựa trên nền tảng mà Sir Alex Ferguson đã xây dựng trong suốt 25 năm qua” – người lãnh đạo Duncan Drasdo của MUST phát biểu.



Việc M.U phải chi quá nhiều tiền cho trả lãi nợ vay không chỉ ảnh hưởng đến đội hình của Sir Alex Ferguson, mà còn khiến cho những người nộp thuế ở Anh bị ảnh hưởng. Theo luật pháp Anh, những khoản doanh thu được sử dụng để trả lãi vay được giảm thuế. Nhà phân tích tài chính Andy Green từng chỉ ra rằng, cho dù số thuế mà M.U nộp là khá nhiều (370 triệu bảng trong 5 năm qua), nhưng họ đã tiết kiệm được tổng cộng 102,072 triệu bảng tiền thuế từ khi nhà Glazer mua lại CLB hồi năm 2005 bằng việc đem doanh thu đi trả lãi.



Chính GĐĐH David Gill đã thừa nhận hồi tháng 3 năm nay: “Chi phí trả lãi cho bất kỳ công ty Anh nào cũng là đối tượng giảm trừ thuế, và chúng tôi đã tận dụng điều này”. Nghĩa là thay vì làm giàu cho nước Anh, số tiền mà M.U kiếm được lại rơi vào các nhà tài chính Mỹ.



Có lẽ chừng nào nhà Glazer chưa trả hết nợ, họ sẽ không bao giờ được thừa nhận vì những thành công của M.U trên thương trường.

Theo Phong Huyền (Bongdaplus)