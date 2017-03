Man United dính virus mua sắm

Ashley Young là tân binh đắt giá của M.U

Hiếm có “phiên chợ” nào M.U mua bán sớm, quyết đoán và rầm rộ như mùa Hè này. Nhưng xưa nay, mua sắm ồ ạt không phải tính cách của Quỷ đỏ. Bởi thế, nó cảnh báo những rủi ro khi Old Trafford được chỉnh trang theo cách bắt đầu từ nóc…



Hỏi tất, cố mua hết!

Chỉ cần hơn 1 tháng đầu tiên của “phiên chợ Hè” 2011, M.U đã chi 50 triệu bảng nâng cấp đội hình. Con số ấy gần bằng mức chi của kỳ chuyển nhượng Hè kỷ lục năm 2007. Chỉ cần chừng đó và trong quãng thời gian ngắn ngủi như thế, cũng đủ để thấy sức mua sắm của Quỷ đỏ lớn đến nhường nào. Tất nhiên, đó là con số tính ở thời điểm nửa tháng về trước. Cho đến khi TTCN Hè 2011 khép lại, chẳng biết tổng chi tiêu của M.U sẽ là bao nhiêu nữa.



Trong cách “đi chợ” của M.U Hè này có nhiều điểm khác biệt so với những lần trước đó. Nếu trước đây, Quỷ đỏ thường ngắm nghía các mục tiêu trong một thời gian khá dài trước khi đưa ra quyết định, thì bây giờ họ tiếp cận đối tượng một cách chóng vánh, đưa ra mức giá chuyển nhượng khó từ chối và mức lương hấp dẫn ngay từ đầu để có thể kết thúc thương vụ sớm nhất có thể.



Một điểm khác biệt nữa, đó là M.U cùng lúc để mắt tới rất nhiều mục tiêu nhằm đáp ứng được nhu cầu ở nhiều vị trí. Thế mới có chuyện, từ thủ môn đến hậu vệ rồi tiền vệ, chưa mua xong người này, Quỷ đỏ đã đàm phán với người khác. Cứ như thể thị trường đang rất khan hàng. Cứ như thể, M.U ở thế quá cần người. Và cứ như thể nếu không mua sớm, M.U sẽ để mất “con mồi”.



Và một lời cảnh báo

Có tiền, có tham vọng thì mua sắm, ai cấm được! Với M.U, yêu cầu càng phải cấp bách hơn trong bối cảnh Premiership đang “chạy đua vũ trang” rầm rộ và nhất là sau 2 trận chung kết Champions League thua Barca một cách toàn diện.



Giới phân tích chỉ ra rằng mua sắm nhiều, xáo trộn nhiều thường không mang đến thành công cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn cho Quỷ đỏ. Trong lối chơi của M.U, sự kết dính, hiểu nhau sau một thời gian dài gắn bó chính là tiền đề. Những điều ấy chắc chắn không thể có được với một tập thể có nhiều gương mặt mới. Bởi với những tân binh, hòa nhập vào môi trường mới, phong cách mới đã là khó. Đòi hỏi ăn nhập để thành công ngay còn khó hơn nhiều.



Mùa rồi, không còn Gary Neville, M.U lập tức cảm thấy bấp bênh ở vị trí hậu vệ phải. Mùa tới, thiếu vắng Paul Scholes, chẳng biết khâu tiền vệ công sẽ vận hành ra sao. Cả Neville và Scholes đều gắn bó với sân Old Trafford hàng thập kỷ. Họ là cái hồn, là niềm tin của Quỷ đỏ. Không còn họ nữa, mất mát con người là một phần. Sự hụt hẫng cả niềm tin và tinh thần của M.U mới đáng sợ hơn.



Thế nên, vẫn biết Sir Alex “đi chợ” là vì điều kiện bắt buộc, nhưng có cảm giác vẫn còn điều gì đó gợn gợn, mong manh về định hướng chính sách mùa này của M.U. Từ trước tới nay, chưa ai dám bảo Quỷ đỏ dùng tiền mua danh hiệu. Từ trước tới nay, M.U xác lập vị thế chủ yếu nhờ nguồn nội lực từ Old Trafford. Bây giờ, điều ngược lại diễn ra. Vì thế, nó rất đáng đón nhận một lời cảnh báo.

Theo Huy Nam (Bongdaplus)