Man United đón nhận tin vui từ Owen Hargreaves

Owen Hargreaves đã trở lại. (Nguồn: Reuters)

Gia nhập "Quỷ đỏ" thành Manchester từ Bayern Munich với giá 17 triệu bảng, Hargreaves đã thi đấu rất năng nổ và đóng góp không nhỏ giúp Manchester United giành cú đúp danh hiệu ngay trong mùa giải đầu tiên 2007-2008.



Nhưng khi thành công trong màu áo mới của đội chủ sân Old Trafford vừa mới đến, anh đã phải tạm rời xa sân cỏ trong thời gian rất dài do chấn thương đầu gối rất nghiêm trọng, mà theo đánh giá của bác sĩ thì nó khó mà chữa trị dứt điểm được.



Tuy nhiên, sau gần hai năm rời xa sân cỏ, tiền vệ Hargreaves đã gần như bình phục chấn thương hoàn toàn và có thể ra sân bất cứ lúc nào cho manchester United.



Bác sĩ điều trị cho anh cho biết: "Chấn thương đầu gối của Hargreaves khá nghiêm trọng và quả thực chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Song chính sự quyết tâm đã giúp anh ấy vượt qua các bài tập. Hiện giờ, Hargreaves hoàn toàn có thể ra sân thi đấu cho Manchester United với thể lực tốt nhất."



Đây thực sự là một tin không gì có thể vui hơn với huấn luyện viên Alex Ferguson, đặc biệt trong hoàn cảnh Manchester United vừa mất đi tiền vệ năng động Valencia gần như cả mùa giải sau khi anh gặp chấn thương ở trận đấu với Rangers tại Champions League.



Với sự trở lại của Owen Hargreaves, chiến lược gia người Scotland chắc chắn sẽ có nhiều phương án lựa chọn hơn ở hàng tiền vệ của đội chủ sân Old Trafford./.

Theo Đỗ Huy (Vietnam+)