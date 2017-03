Man United không giành vé dự Champions League, Rooney sẽ ra đi

Wayne Rooney có thể rời khỏi Man United - Ảnh: Getty



Wayne Rooney sẽ bỏ lỡ trận đấu với Swansea ở vòng 3 FA Cup vào hôm thứ Bảy do bị chấn thương háng. Anh sẽ bước vào năm cuối cùng trong hợp đồng của mình với Man United vào mùa Hè. Hiện Rooney đang hưởng mức lương 250 nghìn bảng/tuần. Man United rất nóng lòng muốn kí hợp đồng mới với cầu thủ 28 tuổi tuy nhiên Rooney muốn chờ đến sau World Cup 2014 để đánh giá về tương lai của mình cũng như sự tiến bộ của CLB.Hy vọng bảo vệ ngôi vương của Man United đã bị giáng một đòn mạnh khi mà họ để thua Tottenham ở trận đấu đầu năm nay. Hệ quả là "Quỷ đỏ" đã tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH. Do đó, đã có những lo ngại rằng Rooney sẽ rời khỏi Old Trafford nếu Man United không thể giành được vé dự Champions League.Hôm thứ Sáu, HLV David Moyes phát biểu về tương lai của Rooney một cách không chắc chắn: "Chúng tôi sẽ phải đợi và xem điều gì xảy ra". Khi được cánh phóng viên hỏi rằng liệu Rooney có hạnh phúc ở Man United không, David Moyes đã đáp lại: "Tôi nghĩ rằng nếu bạn nhìn vào màn trình diễn của Rooney, cậu ấy chắc chắn đang thi đấu với nỗ lực cao nhất".Chấn thương háng của Rooney khiến anh phải vắng mặt hai trong số năm trận đấu gần đây nhất của "Quỷ đỏ". Mặc dù vậy, HLV David Moyes cho biết Rooney vẫn có cơ hội để thi đấu ở trận bán kết Cúp liên đoàn Anh với Sunderland vào hôm thứ Ba.

Bên cạnh đó, HLV David Moyes cũng tiết lộ Ashley Young đã dính chấn thương vai sau khi va chạm với thủ môn Hugo Lloris trong trận đấu với Tottenham. Trọng tài Howard Webb đã làm ngơ trước tình huống đó và khiến HLV David Moyes nổi giận. Vị thuyền trưởng của Man United cho rằng đội bóng của ông phải được hưởng một quả penalty và Lloris phải nhận thẻ đỏ.

Theo Sơn Tùng (TT&VH Online / Daily Mail)