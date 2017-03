Man United: Tăng tốc thôi

Thế nhưng, nếu nhìn vào 19 mùa giải của Premier League, đã 8 lần Qủy đỏ lật ngược được tình thế ở giai đoạn lượt về. Con số này đủ nói lên một điều rằng, đội bóng của Alex Ferguson rất nguy hiểm khi năm mới đến.

Với một người đã có từng đó năm gắn bó với Premier League, Ferguson hiểu rõ ông biết phải làm gì. Núp bóng, vờn đối thủ hay tăng tốc, Man United có thể sa sút lúc này nhưng một điều chắc chắn là họ luôn bùng nổ rất đúng chỗ. Vì thế mà trong 19 năm qua, họ mới chỉ thua ngược 2 lần và đấy cũng là sức ép mà Man City đang phải đối mặt ở cuộc đua với người láng giềng vào thời điểm hiện tại, khi họ đứng trước nguy cơ tụt lại phía sau. 1. Fergie sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 70 vào ngày 31/12 tới nhưng ở cái tuổi đáng ra phải nghỉ ngơi và hưởng lương hưu này, ông vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ ganh đua cùng với những đối thủ trẻ hơn. Thậm chí, sau khi đưa Man United giành chức vô địch Anh lần thứ 19 vào mùa giải trước, Fergie ngay lập tức bắt tay vào kế hoạch xây dựng một đội hình mới, với những ngôi sao mới không chỉ dành cho Old Trafford mà cho cả đội tuyển Anh. Đó là Phil Jones, Tom Cleverley, Danny Welbeck và Chris Smalling, số cầu thủ được kỳ vọng sẽ thay thế được Paul Scholes, Edwin van der Sar và Gary Neville. Nhìn chung, chừng nào còn Fergie, Man United vẫn sẽ luôn là một đội bóng có tính cạnh tranh cao. 2. Nếu không thua Blackburn trên sân nhà ở thứ Bảy này, Man United sẽ bắt đầu năm mới ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Premier League. Đấy thực sự là một thành tích đáng kể của Qủy đỏ nếu biết rằng, họ đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn kể từ sau thất bại ở derby, khi những trụ cột như Nemanja Vidic, Tom Cleverley, Anderson rồi Darren Fletcher vắng mặt, rồi các cú ngã tại Carling Cup và Champions League. Tất cả đã chỉ ra một điều rằng, Fergie luôn biết cách chuẩn bị cho Man United đạt điểm rơi phong độ ngay khi tháng 12 tới và họ sẽ tăng tốc vào đầu năm. 3. Thiếu vắng nhiều vị trí quan trọng mà Man United vẫn có thể đạt được vị trí đó, thử hỏi họ sẽ mạnh đến mức nào nếu Fergie mở séc trong tháng 1, khi những mục tiêu mà ông đang theo đuổi như Wesley Sneijder (Inter), Christian Eriksen (Ajax) hay Nicolas Gaitan (Benfica) cập bến Old Trafford? Họ chắc chắn sẽ không giới hạn mục tiêu ở Premier League mà còn là FA Cup và Europa League. 4. Tuy vậy, cầu thủ giỏi, đội hình có chiều sâu là chưa đủ làm nên một nhà vô địch. Lợi thế của Man United so với những đối thủ khác, ở đây là Man City, là họ có kinh nghiệm, khả năng thích nghi với sức ép. Để so sánh, 82 năm qua The Citizens mới đứng ở vị trí này và dù trong tay Roberto Mancini có nhiều cầu thủ đẳng cấp, áp lực của một cuộc đua hoàn toàn khác với áp lực của một trận đấu. Chính vì thế, cái cách Man City phản ứng trước sự đeo bám của người láng giềng trong đầu năm mới sẽ cho tất cả thấy rõ hơn cục diện của Premier League. Theo Mạnh Hào (Bongdaso)