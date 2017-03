Man United thử nghiệm phương pháp "tăng nhiệt" cho Old Trafford

"Vùng hát" sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu nhiệt ở Old Trafford



Vào ngày 23/10 tới, “Quỷ đỏ” sẽ đi vào thử nghiệm “vùng hát hò” ở Old Trafford trong trận đấu với Real Sociedad tại Champions League. Đây là lần thứ 2 Man United thử nghiệm kế hoạch tăng sức nóng cho khán đài trong vòng 18 tháng qua. Trước đây, đề xuất này từng được đưa ra để bàn bạc nhưng sau đó bị phản đối vì lý do an ninh.



Theo Manchester Evening News, hồi tháng 1, Man United còn mời cả chuyên gia đến tham dự trận đấu tại Premier League với Liverpool để đánh giá tiếng ồn trên sân nhằm tìm ra giải pháp.



Có nhiều nguyên do để giải thích cho khán đài trống nhưng đáng chú ý nhất là giá vé đắt và việc CLB tăng cường hợp tác với khách du lịch thay vì CĐV trung thành của đội trong việc phân bổ vé.

Sân Old Trafford nhìn từ khán đài phía Tây

Để giải quyết tình trạng này, Man United sẽ dành 1.400 chỗ ngồi trong “vùng hát” cho CĐV đã mua vé trọn mùa. Nếu những người đó không có nhu cầu, vé sẽ được bán cho những CĐV trung thành đăng ký sớm qua trang web của đội bóng.



Kế hoạch này được đại đa số cầu thủ và HLV của Man United ủng hộ. Trên trang Twitter, tiền vệ Michael Carrick cho biết: “Một ý tưởng tuyệt vời để có được ‘vùng hát’. Nếu tôi là CĐV, chắc chắn tôi sẽ ở đó”.



Tới Old Trafford, CĐV Real Sociedad được bố trí ở khán đài phía Đông, vốn thường được sử dụng cho fan đội khách ở những trận đấu cúp quốc nội.

