Man United vung tiền mua Rodwell

Jack Rodwell

Theo tìm hiểu của giới truyền thông xứ sương mù, CLB chủ sân Old Trafford sẵn sàng trả cho Everton 25 triệu bảng để giành chữ ký của tiền vệ 20 tuổi này.



Sở dĩ HLV Alex Ferguson chấp nhận chi đậm trong thương vụ Rodwell, bởi tiền vệ trung tâm đang là khâu yếu nhất của Man United. Ở Old Trafford hiện nay có 5 cầu thủ biên chế cho vị trí này, nhưng chẳng ai thi đấu nổi bật. Carrick tiếp tục trồi sụt như thói quen vốn có. Fletcher xuống sức thấy rõ sau thời gian điều trị căn bệnh đường ruột. Tom Cleverley thiếu kinh nghiệm. Anderson có khỏe nhưng không có khôn. Còn Darron Gibson chỉ là cầu thủ hạng hai và không nằm trong kế hoạch của HLV Ferguson.



Trong tình thế hiện nay, bổ sung tiền vệ trung tâm là yêu cầu bắt buộc với CLB chủ sân Old Trafford. HLV Alex Ferguson lựa chọn Jack Rodwell bởi cầu thủ của Everton không những chứng minh được khả năng ở đấu trường Premiership, mà còn phù hợp với tiêu chí trẻ hóa của Man United.



Rodwell hiện được xem là mầm non tương lai của ĐT Anh. Nếu gia nhập Old Trafford, anh sẽ có cơ hội trưởng thành nhanh chóng như Phil Jones thời gian qua. Tuy nhiên, Man United sẽ không dễ có được chữ ký của Rodwell. Hiện tại, Everton vẫn kiên quyết không tiếp nhận bất cứ lời đề nghị nào liên quan đến tiền vệ này. Tình thế đó đòi hỏi đội bóng áo đỏ thành Manchester phải kiên trì, đồng thời có những bước tiếp cận khéo léo.