Man Utd đã chuẩn bị sẵn tiền cho Sir Alex đi “chợ”

Trong khi Chelsea, Manchester City và Liverpool làm mưa làm gió trong kì CN mùa Đông, thì Man Utd - đội bóng đang dẫn đầu cuộc đua Premier League chỉ khiêm tốn với duy nhất một bản hợp đồng ít tên tuổi, Anders Lindegaard. Việc Sir Alex tỏ ra “lặng tiếng” trong phiên chợ Đông đã dấy lên luồng ý kiến chỉ trích sự bủn xỉn của gia đình tỷ phú Glazers. NHM Quỷ đỏ cáo buộc ông chủ người Mỹ đã không quyết tâm đầu tư cho tham vọng bá Vương của đội bóng. Đáp lại làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ số đông CĐV Red Devils, GĐĐH David Gill đã lên tiếng trấn an dư luận với xác nhận, một số tiền lớn đã được chuẩn bị sẵn sàng chờ HLV Ferguson chi dùng trong kì CN mùa Hè tới. “Một trong những ưu thế của M.U so với các CLB khác là chúng tôi sở hữu một nguồn thu lớn từ công việc kinh doanh. Red Devils là một trong những đội bóng hàng đầu tại Premier League và trên thế giới. Với số tiền vẫn đều đặn kiếm được, Sir Alex sẽ có những khoản tiền mà ông ấy muốn để tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển Man Utd ngày càng hùng mạnh”. Cũng liên quan tới kế hoạch mua sắm trong mùa Hè, chiến lược gia gạo cội người Scotland chia sẻ: “Man Utd không vội vàng trong phiên chợ Đông vừa qua do chúng tôi đã có những sự chuẩn bị từ trước. Lẽ ra, M.U đã có thêm một tân binh nhưng do các bên liên quan chưa hoàn toàn sẵn sàng nên chúng tôi phải tạm trì hoãn tới mùa Hè”. Theo Nhật Minh (Bongdaso)