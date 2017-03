Man Utd quyết tính sổ Man City tại Community Shield Cup

HLV Alex Ferguson tiết lộ ông sẽ đặc biệt chú ý tới cuộc gặp gỡ sớm với “người hàng xóm ồn ào”, để trả mối nợ tại Bán kết FA Cup mùa giải vừa rồi. “Rõ ràng Community Shield không phải trận đấu bình thường với Man Utd. Đó là vấn đề giải quyết với “người hàng xóm ồn ào” của chúng tôi. Đó sẽ là một trận đấu thú vị”, Ông già gân tiết lộ. Theo HLV người Scotland, Man City mùa giải tới sẽ nổi lên như một đối trọng thực sự của Quỷ đỏ trong cuộc đua giành ngôi vương Premier League. Đây cũng là một lý do quan trọng để Man Utd đặt mục tiêu chiến thắng lên cao hơn nữa tại Community Shield Cup, nhằm răn đe đối thủ. “Nếu bạn nhìn vào cơ hội của các đội bóng hàng đầu, bạn sẽ thấy bất cứ CLB nào trong số đó cũng có thể giành chức vô địch. Chúng tôi, The Citizens, Liverpool cũng đã tiến bộ rất nhiều còn Chelsea và Arsenal thì vẫn luôn luôn là một thách thức lớn”. Mùa giải vừa rồi, The Citizens đã vượt qua Quỷ đỏ tại Bán kết FA Cup. Sau đó Man City tiếp tục chiến thắng Stoke City tại Chung kết FA Cup qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài 35 năm. Bản thân The Citizens sau chiến thắng nhiều ý nghĩa đó trước Man Utd cũng đang rất chờ mong vào trận tranh Community Shield Cup sắp tới. Hiện NHM Man City đang kỳ vọng 1 chiến thắng trước Quỷ đỏ sẽ mang tới niềm tin cũng như vận may cho The Citizens trong mùa giải mới. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào 7 tháng 8 tới. Theo Bích Loan (Bongdaso)