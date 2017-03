Man Utd rất có thể sẽ bị bán

Thông tin về quyết định trả dứt điểm khoản nợ lãi suất cao PIK (payment in kind) được đưa ra từ những ông chủ người Mỹ của sân Old Trafford đã làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt là về động cơ thực sự cũng như nguồn gốc số tiền mà nhà Glazer có được để thanh toán nợ. Và theo ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế thì đây sẽ là bước đầu tiên trong kế hoạch rao bán Man Utd của tỷ phú Glazer. Nhà tư vấn tài chính và đầu tư Andy Green chia sẻ nhận định của mình: “Hành động thanh toán một phần nợ cũng giống như việc bạn tân trang một chút cho ngôi nhà của mình trước khi rao bán nó”. “Nếu cứ tiếp tục kéo dài, lãi suất từ khoản nợ 220 triệu bảng sẽ chẳng mấy chốc vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Nếu như nhà Glazer muốn tính tới chuyện bán lại Man Utd thì tất nhiên họ cần tìm cách nhanh chóng giải quyết ổn thỏa số nợ này. Đó là một hành động rất khôn ngoan”. Emmanuel Hembert, chuyên gia phân tích kinh tế thể thao đến từ Tập đoàn tư vấn quản lý Kearney cũng có cùng nhận định trên: “Việc thanh toán được số nợ lãi suất cao sẽ khiến cho M.U trở nên hấp dẫn hơn trong mắt những nhà đầu tư muốn nhảy vào Old Trafford. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của họ bây giờ là vấn đề giá cả. Nhà Glazer muốn bán Man Utd với mức trên 1 tỷ bảng, nhưng ít có nhà đầu tư nào dám chấp nhận mức giá cao đến vậy cho một CLB bóng đá”. Còn David Bick, người đã từng làm việc tại Old Trafford với tư cách tư vấn tài chính trước khi nhà Glazer tiếp quản năm 2005 thì có cách lý giải của riêng mình: “Động thái trên giống như bước đầu tiên trong kế hoạch rao bán Man Utd của các ông chủ Mỹ. Rất có thể có một nhà đầu tư nào đó chấp nhận chi tiền cho Glazer trả nợ. Sau đó, họ sẽ dần dần tìm cách tiếp quản lại sân Old Trafford theo cách riêng của mình”. Tuy gia đình nhà Glazer khẳng định trên BBC rằng họ không hề có kế hoạch bán Quỷ đỏ, nhưng những tuyên bố trấn an đó không thể khiến NHM M.U, những người vốn đã quá mất lòng tin vào ông chủ nguời Mỹ, cảm thấy an tâm chút nào về tương lai của CLB con cưng. Nhật Minh