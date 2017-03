Man Utd tăng lương gấp 3 để giữ chân Wellbeck

Nhằm giữ chân các tài năng trẻ gắn bó với Old Trafford, BLĐ Man Utd đã gia hạn hợp đồng và tăng lương với Phil Jones, Tom Cleverley và Javier Hernandez. Vào ngày hôm qua, Danny Wellbeck tiếp tục trở thành mục tiêu đàm phán mới của Quỷ đỏ. Vào tuần trước, BLĐ Man Utd đã từng đưa ra lời đề nghị với Wellbeck về một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Mức lương hiện tại của anh tại Old Trafford là 15 ngàn bảng/tuần nhưng con số đó sẽ tăng lên mức gấp hơn 3 lần, 50 ngàn bảng/tuần. Bản hợp đồng cũ của Danny Wellbeck chỉ còn lại 18 tháng. Tuy nhiên, chân sút 22 tuổi này vẫn chưa quyết định kí vào bản hợp đồng mới do vẫn chưa chắc chắn về tương lai của mình. Lí do khiến Wellbeck vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng là việc có thể anh sẽ được tham dự VCK Euro 2012 sắp tới và đó là cơ hội để anh thể hiện và quyết định về tương lai của mình. Cuộc thảo luận về bản hợp đồng này sẽ tiếp tục được tổ chức trong những tuần lễ sắp tới. Trước đó, BLĐ Man Utd đã thành công trong việc gia hạn hợp đồng với Chris Smalling (5 năm), Tom Cleverley (4 năm), Javier Hernandez (5 năm). Cho dù Danny Wellbeck chưa chính thức đặt bút kí vào bản hợp đồng mới nhưng có thể khả năng đó sẽ xảy ra trong ít ngày tới bởi bản thân tiền đạo này cũng đã từng thể hiện mong muốn được gắn bó lâu dài với sân Old Trafford. Theo Duy Quang (Bongdaso)