Man Utd tăng tốc trong thương vụ chiêu mộ Sneijder

Theo thông tin từ báo giới Italia, với việc gần như đã chắc chắn chiêu mộ thành công tiền vệ Ricky Alvarez từ Velez Sarsfield, Chủ tịch Moratti đã sẵn sàng để cho tiền vệ Sneijder ra đi chỉ cần ông nhận được một lời đề nghị hợp lý. Lúc này, Man Utd đang là đội bóng dành sự quan tâm sâu sắc tới ngôi sao Lốc da cam. Trong suốt thời gian qua, Quỷ đỏ chưa khi nào từ bỏ tham vọng giành được chữ kí của tiền vệ người Hà Lan, tuy nhiên, do một số khúc mắc mà thương vụ vẫn giậm chân tại chỗ. Ngày hôm nay, nguồn tin độc quyền từ Goal cho hay, Sir Alex đã trở lại với thương vụ theo đuổi Sneijder kèm theo một lời đề nghị khó chối từ cho Inter Milan. Theo đó, số tiền mà Man Utd đặt lên bàn đàm phán là 35 triệu bảng, kèm theo mức lương khoảng 250.000 bảng/tuần cho ngôi sao 27 tuổi. Mức lương này sẽ đưa Sneijder lên ngang bằng với cầu thủ đang nhận thù lao cao nhất Old Trafford, Wayne Rooney. Dù Sir Alex đã lường trước được những hệ luỵ trong việc đưa ra mức lương khủng để lôi kéo tiền vệ Lốc da cam, nhưng dường như đó là phương án khả dĩ nhất trong lúc này nếu ông già gân muốn đưa về Nhà hát một trong những gương mặt xuất sắc nhất thế giới ở tuyến tiền vệ. Một nguồn tin từ sân Old Trafford tiết lộ trên Goal: “Phí chuyển nhượng và số tiền để trả lương Sneijder vượt mức mà Man Utd muốn chi trả. Tuy nhiên, đó là cách duy nhất để MU giành được quyền sở hữu Wesley cho dù như thế là hơi đắt”. “Sneijder từng nói vẫn đang hạnh phúc tại Meazza. Nhưng Sir Alex thực sự muốn có anh ấy. Fergie tin rằng Sneijder sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến tiền vệ của Man Utd. Ông ấy cần phải có Wesley bằng mọi giá”. Ở một diễn biến khác tại thành Milan, tân HLV Inter, Gasperini khẳng định Sneijder vẫn là một cầu thủ quan trọng với Nerazzurri nhưng cũng bỏ ngỏ khả năng tiền vệ 27 tuổi có thể chia tay đội bóng sọc xanh đen: “Chúng tôi muốn giữ Sneijder ở lại. Rõ ràng cậu ấy vẫn là một cầu thủ trụ cột. Nhưng ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra trong quãng thời gian sắp tới”. Theo Việt Anh (Bongdaso)