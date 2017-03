Man Utd thua đau, “Quỷ” Smalling đập phá tưng bừng

Nếu như ngày hôm qua, cái tên Smalling được nhắc tới nhiều vì pha va chạm đầy tranh cãi với Yuri Zhirkov dẫn tới quả penalty nghiệt ngã, buộc Man Utd phải trả giá bằng một thất bại đau đớn tại Stamford Bridge, thì hôm nay, hình ảnh của trung vệ 21 tuổi lại chình ình trên mặt báo, nhưng với một vụ lùm xùm chẳng hay ho gì. Theo thông tin được đăng tải rầm rộ trên The Sun số ra sáng nay, ngôi sao người Anh đã có một màn thác loạn điên cuồng tại khách sạn May Fair mà anh trú chân ở London, chỉ ít giờ sau thất bại của đội nhà. Tạm bỏ qua yếu tố trọng tài (nếu có), thì chính Chris là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của Chelsea. Ấy vậy mà xem chừng anh chàng không mấy phiền muộn. Chẳng bù cho ông thầy Ferguson vẫn còn ấm ức tới tận giờ. Chris Smalling vui vẻ đập phá tưng bừng sau thất bại của đội nhà? Tại sao phải tốn thời gian buồn bã một mình? Smalling có cách giải khuây thú vị hơn nhiều. Cách gì ư? Đó là cho gọi một nhóm chân dài cùng vài chiến hữu tới, tổ chức tiệc tùng ngay trong phòng khách sạn, tắm trong rượu mạnh và quay cuồng theo điệu nhạc. Những giữa đêm hôm khuya khoắt, trong một khách sạn mà đâu phải một mình Chris Smalling là khách VIP, việc nhóm bạn của trung vệ Man Utd làm náo loạn lên như thế thì ai mà chịu nổi. Vẫn biết “khách hàng là thượng đế”, nhưng với vị “thượng đế’ không biết điều thì phải đối xử theo cách khác. Khách sạn May Fair, nơi Chris Smalling trú chân tại London 4h30 phút sáng (giờ địa phương), cuộc vui chẳng có có dấu hiệu sẽ kết thúc. Dưới áp lực từ các "thượng đế" khác, cực chẳng đã, nhân viên quản lý của May Fair đã phải “lịch sự” mời ông khách VIP Chris Smalling thanh toán hoá đơn 2400 bảng tiền chi phí, sau đó thu dọn hành lý rời khỏi khách sạn. Cẩn thận hơn, bộ phận quản lý khách sạn còn đưa ngôi sao 21 tuổi người Anh vào danh sách đen. Điều đó có nghĩa, Chris Smalling sẽ không còn được chào đón tại đây kể từ hôm nay. Trước thông tin này, người phát ngôn của sân Old Trafford đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc trung vệ 21 tuổi thác loạn tại khách sạn, nhưng thừa nhận anh có mời tới phòng của mình một nhóm bạn. Nếu những gì báo giới tìm hiểu được là sự thực, có lẽ Chris Smalling nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận một cơn thịnh nộ chuẩn bị giáng xuống đầu. Theo Ngọc Anh (bongdaso)