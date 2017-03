Man Utd tranh giành Pep Guardiola với Chelsea

Cách đây khá lâu người ta đã tin rằng Sir Alex Ferguson muốn HLV Pep Guardiola làm người kế nhiệm mình tại sân Old Trafford. Song tại thời điểm cách đây 1, 2 mùa bóng, ít người tin điều đó có thể xảy ra bởi lẽ chiến lược gia Tây Ban Nha đang rất thành công cùng Barcelona. Nhưng thế sự xoay vần, Pep Guardiola đã rời chiếc ghế nóng tại sân Nou Camp. Trùng thời điểm khi vị thuyền trưởng trẻ tuổi này nghỉ hưu, người ta lại thấy Sir Alex Ferguson gặp vấn đề về sức khỏe. Vì thế, khả năng Pep đến Man Utd tác nghiệp thay Sir Alex lại sáng tỏ hơn bao giờ hết. Pep Guardiola giờ đã là người tự do Sáng nay, tờ Sunday Mirror cũng vừa lên tiếng khẳng định BLĐ Manchester United muốn HLV Pep Guardiola trở thành người kế nhiệm Sir Alex Ferguson. Ngay sau khi chiến lược gia Tây Ban Nha rời khỏi Barca, Quỷ đỏ đã đề nghị Pep Guardiola lưu tâm đến công việc ở sân Old Trafford. Cựu HLV Barca muốn có 1 năm nghỉ ngơi rồi sau đó sẽ trở lại với công việc huấn luyện bóng đá. Trùng thời điểm đó, người ta tin rằng HLV Alex Ferguson cũng sẽ về hưu để an dưỡng tuổi già. Trong một động thái khác, Chelsea của tỷ phú Roman Abramovich cũng đang rất muốn có HLV Pep Guardiola. Mùa Hè này khi hay tin chiến lược gia TBN rời Barca, The Blues đã liên tục gửi lời chiêu mộ. Ngay cả khi Pep đã lên kế hoạch nghỉ ngơi 1 năm, Chelsea vẫn định đưa ra lời đề nghị cuối cùng vào tuần này, hòng cố gắng thay đổi quyết định của cựu HLV Barcelona. Theo Kinh Vân (Bongdaso)