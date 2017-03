Man Utd "trói chân" Nani bằng mức lương mới

Theo những thông tin từ báo chí Italia gần đây, 3 ông lớn của Serie A là Juventus, Inter Milan và AC Milan đã lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Man Utd, Luis Nani khi kì chuyển nhượng mùa Đông mở cửa vào tháng Một tới. Đó là một trong những thông tin khiến BLĐ Man Utd tỏ ra lo lắng bởi tiền vệ người Bồ chỉ còn lại bản hợp đồng 18 tháng với sân Old Trafford. Bên cạnh đó, mức lương của Nani cũng chưa tương xứng với khả năng của cầu thủ này cho dù đã được tăng một lần trước đó. Bởi vậy, gần như ngay lập tức, BLĐ Man Utd đã quyết định sẽ tăng mức lương hiện tại của tiền vệ người Bồ từ con số 90 ngàn bảng/tuần lên 130 ngàn bảng/tuần. Đây là mức lương ngang bằng với bộ đôi trung vệ Nemanja Vidic và Rio Ferdinand. Nani sẽ ở lại Old Trafford thêm 4 mùa bóng nữa? Không chỉ tuyên bố, BLD Man Utd đã có cuộc tiếp xúc với người đại diện của Nani và nếu không có gì thay đổi, bản hợp đồng này sẽ sớm được kí kết trong thời gian tới. Theo những thông tin được tiết lộ, bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm. Trước đó, HLV Alex Ferguson đã tuyên bố sẽ không bán tiền vệ của mình với mức giá dưới 30 triệu bảng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Scotland vẫn chưa thể để Nani ra đi bởi Quỷ đỏ đang gặp nhiều khó khăn ở hàng tiền vệ. Kể từ đầu mùa bóng, tiền vệ 24 tuổi này đã thi đấu khá tốt và ghi được 5 bàn thắng, nâng tổng số bàn thắng có được trong màu áo Man Utd lên con số 32 bàn kể từ ngày gia nhập Old Trafford vào năm 2007 với mức giá 18,5 triệu bảng Theo Hoàng Ngọc (Bongdaso)