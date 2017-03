Manchester City sẵn sàng "phá két" vì Busquets

Cầu thủ mà HLV Roberto Mancini đang khao khát được đem về sân City of Manchester trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới đây không phải là những ngôi sao tấn công mà lại là tiền vệ phòng ngự Sergio Busquets của Barcelona. The Citizens sẵn sàng bỏ ra 35 triệu Bảng để ve vãn nhà ĐKVĐ thế giới.









Trong mùa hè vừa qua, Manchester City đã tạo ra hàng loạt thương vụ đình đám trên TTCN để chiêu mộ những siêu sao tấn công hàng đầu thế giới như Sergio Aguero hay Nasri, tuy nhiên cái tên duy nhất được đem về để củng cố cho tuyến giữa chỉ là “thương binh” Owen Hargreaves.Vào thời điểm hiện tại ngoài “hàng thải” của Manchester United, trong tay Mancini còn có “máy chém” Nigel de Jong, Gareth Barry và Yaya Toure, nhưng trong số 4 cái tên này thì chỉ có Barry và Toure là thực sự đáng tin cậy. Do đó, với mục đích củng cố tuyến giữa nhằm đảm bảo sức mạnh cho The Citizens trên nhiền mặt trận, chiến lược gia người Italia đã nhắm đến Sergio Busquets của Barcelona.Tuy nhiên sẽ không dễ để Man City “khuất phục” tiền vệ người TBN bằng tiền đơn giản vì Busquets là một sản phẩm của lò đào tạo La Masia và luôn khát khao cống hiến hết mình cho Barca. Bên cạnh đó, tiền vệ 23 tuổi này đang thi đấu rất thành công ở Nou Camp khi cùng với Xavi-Iniesta tạo nên hàng tiền vệ có lẽ là đáng sợ nhất thế giới vào thời điểm hiện tại, bằng chứng là bộ ba này đã cùng nhau chinh phục 2 danh hiệu Champions League, 3 năm đăng quang ở La Liga cùng 1 chức vô địch World Cup cùng đội tuyển TBN.Trước đây, The Citizens đã từng chiêu mộ thành công Yaya Toure từ chính Barcelona với giá 24 triệu Euro tuy nhiên vào thời điểm đó Pep Guardiola đang cần tiền để mua sắm đồng thời ông thích sử dụng… Sergio Busquets hơn là tiền vệ người Bờ Biển Ngà.Theo Ngọc Trung (Dân trí)