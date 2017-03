Manchester City sẽ có Samuel Eto'o cuối tuần này?

Tờ Telegraph đưa tin Man City và Inter sẽ gặp nhau vào Chủ nhật, khi 2 đội cùng tới Dublin, Ireland để tham dự Dublin Super Cup. Và theo tờ Telegraph, nhiều khả năng 2 đội sẽ nhân cơ hội này để có những cuộc đàm phán thẳng thắn về vấn đề chuyển nhượng tiền đạo Tevez. Nên biết, sau khi chiêu mộ thành công Sergio Aguero, The Citizens hiện đang muốn đẩy Tevez đi để kiếm về một khoản tiền đồng thời giảm tải mức lương cho một người đã không còn tâm huyết với CLB. Trong khi đó, Inter Milan vẫn luôn bày tỏ mong muốn có được cựu tiền đạo của Man Utd. Thay vì bán Tevez cho Inter với giá 40 triệu bảng hoặc hơn, Man City được cho là có hứng thú với việc trao đổi Tevez để lấy Báo đen Samuel Eto'o. Về phần mình, cựu tiền đạo của Barcelona cũng muốn chuyển tới chơi cho The Citizens. Theo Eto'o tiết lộ, hiện anh đã 30 tuổi và muốn có một bản hợp đồng “hoành tráng” trước khi sự nghiệp lụi tàn. Trong những ngày qua, các cuộc đàm phán sơ bộ giữa 2 đội bóng này đã diễn ra trên điện thoại và nhiều khả năng sẽ được chính thức hóa tại Dublin vào cuối tuần này, theo tờ Telegraph đưa tin. Một điều đáng lưu ý là cách đây 2 năm, The Citizens đã rất muốn chiêu mộ Eto'o về đá cặp với Tevez. Mặc dù vậy Man xanh đã thất bại khi hỏi mua tiền đạo người Cameroon từ Barcelona. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)