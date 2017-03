Manchester City tính nâng lương cho David Silva

Song song với việc mạnh tay chi tiền để chiêu mộ tân binh, The Citizens cũng đang rất chú ý tới việc giữ chân các trụ cột. Mới đây nhất BLĐ đội chủ sân Etihad đang lên kế hoạch đàm phán gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với tiền vệ David Silva. Hợp đồng hiện tại của cầu thủ này cùng The Citizens chỉ còn 2 năm nữa là kết thúc. Hiện Real Madrid và Barcelona đang theo dõi sát sao tiền vệ ngôi sao của The Citizens. Nhằm tăng sức thuyết phục Silva đồng ý gia hạn hợp đồng, The Citizens sẽ tăng lương cho cầu thủ này lên mức 200,000 bảng/tuần, nhiều hơn hẳn mức 150,000 bảng/tuần hiện tại. Với túi tiền không đáy, The Citizens còn lên kế hoạch nâng lương cho nhiều trụ cột khác như Yaya Toure và Sergio Aguero. Dự kiến cuối mùa giải năm nay, Man City sẽ tiến hành đồng loạt các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với nhiều cầu thủ. Ngoài 3 trụ cột sẽ được nâng lương nói trên, các cầu thủ trong danh sách được gia hạn hợp đồng của The Citizens còn có Vincent Kompany và Nigel De Jong. Mùa giải năm nay các bản hợp đồng bom tấn của The Citizens bắt đầu thi đấu gắn kết hơn , ngoài khả năng tỏa sáng cá nhân. Điều này giúp Man xanh hiện đang đứng đầu trên BXH Premier League với 3 điểm nhiều hơn đại kình địch cùng thành phố Man Utd. Theo Kinh Vân (Bongdaso)