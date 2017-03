Manchester United bất ngờ chi đậm cho Modric

Tờ The Sun số ra sáng nay đã tiết lộ rất tỉ mỉ số tiền Manchester United định tung ra để chiêu mộ tiền vệ ngôi sao CLB Tottenham. Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi ra số tiền lên đến 25 triệu bảng ngay trong Hè này cho Modric. Tùy vào sự cống hiến và thành công của tiền vệ Croatia tại Nhà hát của những giấc mơ, Spurs có thể được trả thêm 5 triệu bảng nữa, qua đó nâng tổng giá trị thương vụ chuyển nhượng lên 30 triệu bảng. Hiện Tottenham được cho là cũng muốn số tiền 30 triệu bảng nếu bắt buộc phải để Modric ra đi. Với riêng tiền vệ Croatia, Man Utd cũng đưa ra những đề nghị rất hấp dẫn. Ngôi sao này sẽ được trao một bản HD 4 năm với mức lương 125.000 bảng/tuần. Mức lương này sẽ đưa Modric ngay lập tức trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất sân Old Trafford. Hiện ở Nhà hát của những giấc mơ cũng đang thực sự thiếu một tiền vệ sáng tạo đẳng cấp để dẫn dắt lối chơi. Với tài năng và phong độ ổn định của mình, Modric cũng sẽ không phải lo lắng nhiều về số cơ hội ra sân. Tiếp tục thể hiện như trong màu áo Spurs, anh sẽ là nhân vật then chốt trong các sơ đồ chiến thuật của HLV Alex Ferguson. Ngoài Modric, Man Utd chuẩn bị ký hợp đồng với tiền vệ Nhật Bản, Shinji Kagawa. Cheick Tiote của Newcastle và Leighton Baines của Everton cũng là các mục tiêu Ông già gân đang hướng tới. Theo Kinh Vân (Bongdaso)