Manchester United công bố doanh thu cao kỷ lục

M.U đạt doanh thu khủng ở mùa giải vừa qua. (Nguồn: Man United)

Đây là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử của đội bóng chủ sân Old Trafford.



Doanh thu ấn tượng trên phần lớn nhờ vào chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 20 của "Quỷ đỏ" cũng như việc chính thức thực hiện việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở giao dịch chứng khoán New York (Mỹ). Bên cạnh đó, là doanh thu từ các bản hợp đồng quảng cáo.



Lợi nhuận ròng của "Quỷ đỏ" đạt 17,2 triệu bảng, tăng mạnh so với con số 4,5 triệu bảng của năm ngoái. Với nguồn thu trên, đội chủ sân Old Trafford đã giảm khoản nợ xuống 11%, còn mức 389,2 triệu bảng.



Trong năm vừa qua, Man Utd đã thu về 90,9 triệu bảng nhờ các bản hợp đồng quảng cáo, tăng 44,1 % so với mùa giải trước. Tuy nhiên, nguồn thu từ bản quyền truyền hình lại giảm 2,3%, xuống mức 101,6 triệu bảng. Bên cạnh đó, quỹ lương ở Old Trafford cũng đã phình lên 11,6%, đạt mức 180,5 triệu bảng.



Theo dự đoán, doanh thu của M.U ở mùa giải 2013-14 có thể sẽ tăng lên tới khoảng 420-420 triệu bảng nếu có được thành tích tốt hơn ở sân chơi Champions League.



Dù đạt doanh thu cao nhưng theo công công bố mới nhất của Forbes, Real Madrid vẫn tiếp tục dẫn đầu thế giới với giá trị thương hiệu 3,4 tỷ USD. Trong khi đó, M.U ngậm ngùi ở vị trí thứ 2 với 3,3 tỷ USD./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)