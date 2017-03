Manchester United kêu gọi lập Hội CĐV chính thức ở Việt Nam

Cụ thể, trên Facebook của CLB Manchester United viết: “Nếu các fan hâm mộ tại Việt Nam muốn thành lập Hội Cổ động viên Chính thức của MUFC, vui lòng gửi email tới địa chỉ musc@manutd.co.uk và chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại!”.



Status kêu gọi người hâm mộ Việt Nam đăng ký gia nhập Hội CĐV Man United

Lời kêu gọi trên lập tức gây chú ý và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cổ động viên Việt Nam. Đến đầu giờ chiều nay (29-4), lời nhắn trên có hơn 15.000 lượt thích cùng hơn 1.700 lượt chia sẻ.

Cổ động viên có tên Shinichi Phạm viết: “Mong chờ đã lâu! Dự là sẽ qua Việt Nam! Welcome to Việt Nam!! Mylove forever and Happy birthday Manchester United!!”. Trong khi đó, CĐV Hoàng Thanh Hải cũng lập tức kêu gọi mọi người đăng ký làm thành viên của CLB tại Việt Nam, “Việt Nam chúng tôi luôn chào đón các bạn, Manucians đâu rồi ạ”. Comment này hiện có hơn 1.000 lượt thích.

Bạn Vinsmock Sanji phấn khích: “Thật không thể tin được, ôiiii fan page chính thức. Cuối cùng thì tình yêu cuồng nhiệt của những Manucians trên dải đất hình chữ S đã được công nhận. Glory Glory MU”.

Bạn Bùi Xuân Trung thì thể hiện tình yêu nồng nàn với Man Utd qua lời nhắn: “Thân gửi CLB Manchester United! Tôi là fan hâm mộ của đội bóng từ những năm tôi còn nhỏ. Tôi xem đội bóng chơi qua tivi đen trắng nhà hàng xóm cho đến bây giờ. Tôi rất vui mừng nếu được công nhận là một fan chân chính của câu lạc bộ. Trong vài năm qua CLB có phần đi xuống song tình yêu tôi dành cho CLB là mãi mãi. Mong rằng CLB sẽ sớm trở lại là chính mình, thể hiện sức mạnh của quỷ!”.

Manchester United là câu lạc bộ bóng đá giàu truyền thống nhất nước Anh. Cùng với Real Madrid, M.U là một trong những CLB được mến mộ nhất thế giới. Tại Việt Nam, fan của M.U được cho là đông nhất so với fan của các CLB còn lại. Tuy nhiên, đến giờ tại Việt Nam vẫn chưa có một hội CĐV chính thức nào được Manchester United thành lập.