Manchester United vẫn còn bị ám ảnh bởi Messi!

Thiago là cầu thủ nổi bật nhất trận M.U - Barca 2-1 (Nguồn: Getty)

Bằng chứng là bài tường thuật trận đấu trên trang chủ của M.U đã được bắt đầu bằng câu “Không Messi, không vấn đề” (nguyên văn: "No Messi, no problem"). Như thế, có thể hiểu được là nếu Barca có Messi trong đội hình thì chưa chắc đội quân của Sir Alex Ferguson sẽ giành được chiến thắng. Và kết quả 2-1 dường như cũng chỉ mang ý nghĩa tinh thần, hơn là có giá trị chuyên môn.



Thực tế, đây mới là giai đoạn khởi động cho mùa giải mới, và mục đích chính của cả hai đội bóng trong trận đấu này chỉ là thử nghiệm đội hình và... kiếm tiền. Mà theo ý nghĩa này thì dù thua song Pep Guardiola cũng vẫn có thể hài lòng trước sự tiến bộ của tài năng trẻ Thiago.



Trong trận đấu với M.U thì tiền vệ gốc Brazil đã gỡ lại một bàn cho đội nhà bằng một cú sút xa tuyệt đẹp. Trước đó thì anh cũng đã liên tục lập công trong các trận đấu ở Audi Cup tổ chức tại Munich, giúp Barca giành ngôi vô địch. Và trước nữa thì Thiago đã cùng đội U21 Tây Ban Nha giành chức vô địch châu Âu, nơi cầu thủ này ghi bàn ấn định chiến thắng trong trận chung kết với Thụy Sĩ bằng một cú sút phạt hàng rào tuyệt đẹp.



Với sự tiến bộ vượt bậc của Thiago, nhiều chuyên gia cho rằng Pep Guardiola không cần phải lôi kéo Cesc Fabregas trở lại Nou Camp cho tốn tiền, bởi tài năng trẻ gốc Brazil hoàn toàn có thể kế tục xứng đáng vị trí của Xavi.



Quay trở lại với bài tường thuật trận M.U-Barca 2-1 trên trang chủ của “Quỷ đỏ,” tác giả bài viết cũng thừa nhận rằng sự thiếu vắng của Messi, Xavi, Alves, Pique... bên phía đội hình Barca đã giúp M.U dễ thở hơn nhiều so với trận chung kết Champions League. Đồng thời, trận thắng này chỉ mang ý nghĩa tinh thần cho M.U trước trận tranh Community Shield với Manchester City vào cuối tuần này.



Còn nhớ, trong trận chung kết Champions League ở Wembley hồi cuối tháng 5 thì Barca đã hạ M.U với tỷ số áp đảo là 3-1 nhờ công của Pedro, Messi và David Villa./.

(Theo Vietnam+)