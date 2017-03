Manchester United: Vui buồn Park - Reaves

Anh hùng Park Ji-Sung

Nếu có thể, M.U nên phong cho Park Ji-Sung một danh hiệu thiêng liêng. Bởi chính cầu thủ người Hàn Quốc, trong ngày kỷ niệm tròn 24 năm Sir Alex Ferguson trị vì Old Trafford, đã ghi cả 2 bàn thắng giúp Quỷ đỏ giành trọn 3 điểm, để tiếp tục duy trì thế bám đuổi với Chelsea trong cuộc đua vô địch, và gián tiếp gửi tới Fergie món quà trước khi kỷ nguyên của ông bước sang năm thứ 25.

Người anh hùng đến từ xứ sở Hàn Quốc, Park Ji Sung

Park ghi bàn, chuyện ấy chẳng có gì lạ. Không đơn giản bởi có Park trên sân, M.U sẽ có ngày một nhiều hơn sự ủng hộ từ châu Á. Mà thực sự, ngôi sao 29 tuổi người Hàn Quốc đã chứng minh được giá trị ở một đội bóng lớn và giàu truyền thống như M.U. Nói đến Park, người ta không quên những đóng góp của anh trên hành trình Quỷ đỏ giành ngôi vô địch Champions League 07/08.

Nhưng quan trọng hơn, chuyện Park lập cú đúp, trong đó có 1 bàn thắng muộn, giúp M.U bất bại 11 trận liên tiếp từ đầu mùa đã tái khẳng định bản lĩnh và khả năng vượt qua áp lực của Quỷ đỏ. Từ chỗ luôn dẫn bàn trước rồi bị gỡ hòa, giờ điều ngược lại diễn ra với M.U, khi họ mới là bên tung ra nhát kiếm định mệnh. Bạn có biết, đã có tới 3 nạn nhân liên tiếp phải nhận đòn muộn của M.U?

Trong bối cảnh cơn bão chấn thương và nạn cúm virus lan tràn ở Old Trafford, M.U cần nhiều hơn những khoảnh khắc bùng nổ như của Park Ji-Sung. Phía trước là những cạm bẫy khôn lường ở City of Manchester và Villa Park, may mắn có thể sẽ không đến dễ như ở những trận cầu vừa qua. Cảm giác, bộ mặt thật của Quỷ đỏ sẽ được phơi bày, trước những đối trọng lớn cỡ Man City…

Nỗi buồn Hargreaves

Park Ji-Sung bằng tuổi, sinh cùng tháng với Owen Hargreaves. Họ cũng đều là những nhân tố quan trọng trong chiến dịch chinh phục Champions League 07/08 của M.U. Nhưng bên cạnh niềm vui khôn tả của cầu thủ người Hàn Quốc lại là nỗi đau vô tận của “bệnh nhân người Anh”. Gặp Wolves, Hargreaves đá chính. Nhưng chỉ được đúng 5 phút. Có thể, đó cũng sẽ là 5 phút cuối cùng.

Đến khi nào "Người thuỷ tinh" Owen Hargreaves mới hết "vỡ"

Các bác sỹ ở Old Trafford chưa đưa ra kết luận cuối cùng về chấn thương gân kheo của Hagreaves. Tuy nhiên, chứng kiến gương mặt thất thần kèm lời tuyên bố “đó là một thảm họa” của Sir Alex, hẳn sẽ thấy nỗi thất vọng lớn đến nhường nào của Fergie. HLV Alex Ferguson tiếc vì ông đã mạo hiểm để Hargreaves chơi. Ông buồn vì cậu học trò cưng giờ chỉ như một chiếc bình pha lê dễ vỡ.

Năm thứ 4 khoác áo Quỷ đỏ, số trận ra sân của Owen Hargreaves mới chỉ dừng ở ngưỡng 40 trận, quá ít với một gương mặt được đặt nhiều kỳ vọng, được mua về từ Bayern với giá 17 triệu bảng. Có lẽ, Hargreaves cũng lại như Michael Owen, có tên chỉ để làm đẹp, làm hùng tráng danh sách con người của M.U. Thực chất, họ không còn khả năng thi đấu, các trận cầu đỉnh cao thì càng không.

Kỷ nguyên 24 năm Sir Alex Ferguson ở Old Trafford, Michael Owen và Owen Hargreaves là những trường hợp được đối xử đặc biệt. Nhưng có lẽ M.U sẽ không thể kéo dài hy vọng để rồi nỗi thất vọng lại lớn hơn thêm nữa. Tài năng và lối sống là thứ Sir Alex ngưỡng mộ ở Owen và Hagreaves. Song vấn đề nằm ở chỗ, bộ đôi trên còn rất ít khả năng đóng góp cho M.U…

