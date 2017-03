Mancini bức xúc với văn hóa tiệc tùng của cầu thủ Anh

Không lâu sau khi thủ thành Joe Hart bị bắt gặp nốc rượu đến mức say mềm tại một quán bar ở Tây Ban Nha, thì HLV Mancini lại có dịp đau đầu khi một lần nữa, Joe cùng Adam Johnson, Gareth Barry, và Shay Given lại tụ tập tưng bừng trong một bữa tiệc tại Scotland đêm thứ Ba vừa qua (26/10). Do không phải tham dự Carling Cup nên các cầu thủ Man City được cho phép nghỉ ngơi 2 ngày, thứ Hai và thứ Ba. Mặc dù không đưa ra bất kì mức kỉ luật hay khiển trách nào đối với học trò của mình, nhưng nhà cầm quân người Italia tỏ ra khá bức xúc trước văn hoá “nhậu nhẹt” rất phổ biến trong giới cầu thủ Anh. Phát biểu với báo giới, vị thuyền trưởng Man xanh cho hay: “Thà đi thư giãn với một người phụ nữ còn hơn là uống rượu say bét nhè. Khi còn là cầu thủ, tôi chọn làm theo cách thứ nhất”. “Tại Italia, các cầu thủ không có thói quen tụ tập uống rượu mỗi khi trận đấu kết thúc. Nhưng ở Anh thì khác. Tôi hiểu đây là một phần trong văn hoá nơi đây và thật khó để có thể thay đổi thói quen này. Nhưng Adam Johnson và Joe Hart còn trẻ, hơn nữa họ lại còn thi đấu cho ĐTQG, chính vì vậy họ cần phải thay đổi”. Chiến lược gia người Italia bày tỏ, ông không phải là người độc đoán, nhưng thói quen này là hoàn toàn không có lợi cho sự nghiệp của các cầu thủ: “Tôi thật không thể hiểu tại sao họ lại cứ phải đi uống rượu sau mỗi trận đấu. Mà một người thì đã đành, đằng này bao giờ cũng tụ tập 4, 5 và thậm chí là nhiều hơn. Sau đó nốc đến lúc say mềm. Thật là không tốt chút nào. Giờ cầu thủ còn trẻ, họ chưa hiểu hết tác hại hành động mình đang làm, nhưng khi bước sang tuổi 28 hay 29, họ sẽ thấy cái giá phải trả đắt như thế nào”. Theo Nhật Minh (Bongdaso)