Mancini cáu tiết vì Wenger vẫn cho Nasri ra sân

Nasri vẫn ra sân ở trận gặp Liverpool (Nguồn: Getty Images)

Quyết định đó khiến huấn luyện viên Roberto Mancini của Man City vô cùng tức giận và tuyên bố nếu huấn luyện viên người Pháp tiếp tục cho Nasri thi đấu, đặc biệt là trong trận đấu gặp Udinese tại Champions League thứ tư tới, thì mọi thương lượng sẽ chấm dứt.



Sau chiến thắng 3-2 trước Bolton Wanderers và vươn lên vị trí đầu bảng, Man City đã chứng tỏ mình có đủ sức để cạnh tranh cho ngôi vô địch mùa này. Tuy nhiên, ông vẫn rất muốn có được sự phục vụ của Nasri.



Nhưng nếu tiền vệ người Pháp tiếp tục được ông Wenger cho ra sân trong trận gặp Udinese thì Nasri sẽ không thể khoác áo Man City thi đấu ở Champions League mùa này. Luật quy định mỗi cầu thủ chỉ được phép thi đấu ở Champions League cho một câu lạc bộ trong một mùa giải. Và khi ấy, nếu mua được Nasri thì Mancini chỉ có thể sử dụng anh ở Premier League mà thôi, một sự lãng phí quá lớn.



Cuối tuần trước, những tưởng vụ chuyển nhượng Nasri từ Arsenal sang Man City với giá 22 triệu bảng đã hoàn tất. Tuy nhiên, vụ việc bất ngờ ách lại do hai bên chưa thống nhất được việc ai sẽ là bên trả tiền cho những người môi giới. Chính vì thế, ông Wenger đã quyết định tung Nasri vào sân ở trận gặp Liverpool do khủng hoảng lực lượng.



Nhưng dù có sự góp mặt của Nasri, Arsenal vẫn thua 0-2 ngay trên sân nhà và mới chỉ kiếm được 1 điểm sau 2 vòng.



Ngược lại, Man City đã giành trọn vẹn 6 điểm sau chiến thắng trước Bolton và hiện tạm thời chia sẻ ngôi đầu cùng Wolves.



Song dù đã ghi được 7 bàn thắng, huấn luyện viên Mancini vẫn chưa thể hài lòng với hàng thủ thi đấu thiếu tập trung, để lọt lưới tới 2 bàn trước Bolton. Mancini cho rằng nếu để chạy đua 1 quãng đường dài cho ngôi vô địch, ông không cho phép đội bóng của mình có những sai sót trong hàng thủ.



Ngoài ra huấn luận viên trưởng của Man City cũng cho rằng tuy trong tay ông có rất nhiều các hảo thủ, nhưng để giúp câu lạc bộ có thể thi đấu tốt cả ở Premier League lẫn Champions League thì ông vẫn cần bổ sung thêm lực lượng. Đó là lý do Mancini rất cần đến Nasri, cho cả hai đấu trường.



Về trường hợp của Carlos Tevez, ông Mancini nói tiền đạo người Argentina vẫn là cầu thủ quan trọng đối với đội bóng cho nên ông sẽ không để cầu thủ này ra đi./.

Theo Đoàn Quang (Vietnam+)