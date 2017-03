Mancini được "bơm" 60 triệu bảng, thoải mái mua sắm

Roberto Mancini đang đau đầu

MỤC TIÊU CỦA MAN CITY



Scott Sinclair

CLB: Swansea

Giá trị: 6,2 triệu bảng

Khả năng gia nhập: Cao



Daniele De Rossi

CLB: AS Roma

Giá trị: 30 triệu bảng

Khả năng gia nhập: Không cao



Javi Martinez

CLB: Athletic Bilbao

Giá trị: 32 triệu bảng

Khả năng gia nhập: Không cao



Javi Garcia

CLB: Benfica

Giá trị: 23,8 triệu bảng

Khả năng gia nhập: Cao



Daniel Agger

CLB: Liverpool

Giá trị: 25 triệu bảng

Khả năng gia nhập: Không cao

Tới thời điểm này, Jack Rodwell mới là tân binh duy nhất trên thị trường chuyển nhượng Hè của Man City. Vì thế, mục tiêu mua thêm một tiền vệ tiền vệ trung tâm sẽ là ưu tiên hàng đầu của Mancini.Trong diễn biến mới nhất, Scott Sinclair đang chuẩn bị đặt chân tới sân Etihad để sẵn sàng thay thế Adam Johnson sau khi giữa The Citizens đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng 6,2 triệu bảng.Theo một nguồn tin từ nội bộ Man City tiết lộ, đội chủ sân Etihad vẫn còn cơ hội để sở hữu Daniele De Rossi từ AS Roma,người mới khẳng định tương lai ở đội bóng Serie A cuối tuần trước.Bên cạnh đó, The Citizens cũng sẽ cân nhắc theo đuổi tiền vệ phòng ngự của Benfica, Javi Garcia nếu mọi nỗ lực với De Rossi bất thành. Fausto Salsano, trợ lý của Mancini hôm Chủ nhật đã xuất hiện tại Bồ Đào Nha theo dõi trực tiếp Garcia trong trận Benfica đánh bại Vitoria Setubal 5-0.Số tiền trong điều khoản giải phóng hợp đồng của Garcia là 23,8 triệu bảng và vẫn còn hiệu lực đến năm 2016, nhưng tín hiệu từ đội bóng Bồ Đào Nha cho thấy họ sẵn sàng bán với cái giá hợp lý.Man City cũng nhắm tới Javi Martinez của Athletic Bilbao khi thương vụ chuyển nhượng tiền vệ này sang Bayern vẫn đang gặp trở ngại.Ngoài ra, một trung vệ cũng là mục tiêu của Mancini trong vài ngày còn lại, nhưng đòi hỏi 25 triệu bảng của Liverpool cho chữ ký Daniel Agger sẽ khiến ông phải chuyển hướng. “Đội bóng dường như không quay lại Agger”, nguồn giấu tên cho biết thêm.