Mancini hứa Man City sẽ khởi sắc ở derby thành Manchester

Dù mang danh là nhà ĐKVĐ Premier League nhưng những màn trình diễn của Man “Xanh” tại trời Âu năm nay thực sự đáng thất vọng. Sau 6 trận đấu vòng bảng, thầy trò Mancini chỉ giành được vẻn vẹn 3 điểm nhờ 3 trận hòa “hút chết” trên sân nhà Etihad và thua cả 3 trận nơi đất khách.

Mancio quyết giúp Man “Xanh” chơi khởi sắc trước MU để quên đi nỗi buồn ở Champions League

Kết cục tồi tệ đó biến The Citizens thay thế Blackburn Rovers của mùa giải 1995-1996 (4 điểm) trở thành đội bóng Anh có thành tích kém cỏi nhất từ trước tới nay ở vòng bảng Champions League. Dù rất ngán ngẩm sau chiến dịch đáng quên này nhưng HLV Roberto Mancini vẫn khẳng định rằng các học trò của ông sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi buồn bị loại và chơi khởi sắc ngay ở trận derby với MU Chủ nhật tuần này.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Telegraph, ông thầy người Italia bộc bạch: “Tôi không nghĩ rằng có vấn đề gì về tinh thần với Man City. Chúng tôi đã không thua ở trận đấu tại Champions League vừa qua, dù đúng là Man City đã mất cơ hội để đến với Europa League. Nhưng tôi nghĩ rằng, điều quan trọng lúc này là trận derby.

Toàn đội có 5 ngày để hồi phục thể lực và tôi không tin có rắc rối gì ở đây. Dù sao cũng tốt khi chúng tôi không phải thi đấu vào mỗi thứ Năm (Europa League). Man City phải đối mặt với một đối thủ như MU và đã từng nhiều tuần phải chơi cả ở Premier League lẫn Champions League. Mọi thứ lúc này phụ thuộc vào chính đội bóng”.

Hiện tại, The Citizens đang tạm xếp thứ 2 trên BXH Premier League với 3 điểm kém hơn so với “gã hàng xóm” MU. Năm ngoái, cũng ở trận derby lượt đi giữa hai nửa “Xanh - Đỏ” thành Manchester, đoàn quân của Roberto Mancini đã “hủy diệt” đối thủ đến 6-1 ngay tại Old Trafford.

Chính trận thắng với tỉ số của một séc tennis đó đã giúp họ tự tin hơn hẳn sau nhiều lần bị MU “đè đầu cưỡi cỗ” trong quá khứ. Hơn nữa, nhờ thắng lợi với cách biệt kinh hoàng đó mà cuối mùa bóng, Man City còn có lợi thế lớn trước “Quỷ đỏ” ở hiệu số bàn thắng bại, điều quyết định ngôi vương hồi tháng 5/2012.

Theo Nguyễn Huy (Dân trí / Telegraph)